Brampton se félicite du financement fédéral pour soutenir ses sports communautaires

Je salue l'annonce fédérale d'aider les groupes sous-représentés à s'impliquer dans le sport. Je pense que le sport est un soin de santé préventif. Il encourage des modes de vie sains et actifs, à un moment où nous avons des taux croissants d'obésité infantile , a réagi le maire de Brampton.

« S'il y a des jeunes filles dans notre communauté qui n'ont pas les moyens de s'offrir une ligue de soccer ou de l'équipement, elles vont maintenant pouvoir jouer. C'est un bel investissement! » — Une citation de Patrick Brown, maire de Brampton

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a annoncé ce soutien financier lors d'une visite samedi au club de soccer féminin Brams United, un des organismes communautaires financés par ParticipACTION.

La ministre a entendu parler du travail de l'organisme à but non lucratif pour responsabiliser les filles à travers le soccer, les aidant à développer leur confiance en soi dans un environnement positif tout en leur offrant un endroit pour se faire des amis, rester actives et s'amuser.

« Le soutien au sport communautaire renforce l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

La ministre fédérale, Pascale St-Onge, a annoncé le financement fédéral samedi lors d'un déplacement à Brampton. Photo : (CBC News) / Spencer Gallichan-Lowe

Le sport joue un rôle important dans le développement de l'estime de soi et des compétences en leadership, qui permettent aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement , a indiqué Mme St-Onge pour qui le sport devrait être accessible à tous.

« Tout le monde mérite la possibilité de participer à des activités sportives et physiques. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

De son côté, la présidente du club de soccer féminin Brams United, Cathy Senior, souligne que l'initiative Community Sport for All aide les organisations communautaires à offrir aux jeunes des opportunités de participer et de rester actifs dans un environnement sûr, accueillant et inclusif.

Nous sommes reconnaissants de ce financement qui aide notre club à continuer d'offrir des programmes équitables de soccer et de littératie physique à Brampton , se réjouit-elle.

À lire aussi : Des joueurs de l'équipe de soccer à la Coupe du monde ont des racines à Brampton

Michael Gyovai, un bénévole de l’Alliance sportive de Brampton, se félicite lui aussi du financement.

C'est une opportunité fantastique pour nos communautés, en particulier pour les vulnérables et marginalisés, et pour faire sortir nos enfants de la maison et les remettre au sport , souligne-t-il.

M. Gyovai dit avoir constaté ces dernières années, en raison de la COVID, l’isolement prolongé de certains enfants. Avec l’aide financière du gouvernement fédéral, il se réjouit que ces jeunes puissent être actifs et puissent apprendre des compétences de vie à travers le sport.

« C’est une opportunité incroyable pour nos enfants, nos jeunes et nos familles. » — Une citation de Michael Gyovai, bénévole de l’Alliance sportive de Brampton

Avec les informations de Desmond Brown de CBC