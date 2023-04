Des agriculteurs albertains préparent la relève pour leurs exploitations

Alors qu’un rapport publié début avril montre qu'environ 66 % des producteurs canadiens n'ont pas de plan de relève, Mike Wind a mis en place le sien pendant 20 ans. Cet Albertain cultive du foin, des céréales et des pommes de terre près de Purple Springs, un hameau à environ 70 km à l'est de Lethbridge. Avec sa femme, ils ont fondé Windiana Farms en 1989.

Le rapport, publié par la Banque Royale du Canada, Boston Consulting Group et des chercheurs de l'Université de Guelph, prévoit également que d'ici 2033, 40 % des exploitants agricoles canadiens prendront leur retraite. Il suggère que 30 000 nouveaux résidents permanents seront nécessaires au cours de la prochaine décennie pour combler ces départs.

Il y a environ 21 ans, Mike Wind a posé la question à ses 5 filles et 2 fils si l’un d'entre eux souhaitait reprendre l’entreprise familiale. Une semaine plus tard, les deux fils acceptaient. Ils sont allés à l'école, ont obtenu leur diplôme et le plan était que s'ils voulaient la ferme, ils devaient travailler pour moi en tant qu'employés pendant cinq ans, puis nous allions réviser l’idée qu’ils reprennent la ferme ou non. Et ils l'ont fait.

Le premier vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), Todd Lewis, explique avoir vu une grande consolidation, en particulier dans l'Ouest canadien .

Des agriculteurs ont pris leur retraite, peut-être que leurs fils ou leurs filles ne continuent pas [l’entreprise familiale], et nous voyons donc de plus grandes fermes dans de nombreux cas , ajoute-t-il.

Pour ceux qui n’ont pas de famille à qui laisser l'exploitation, transférer des terres peut être compliqué et coûteux, ce qui rend la planification de la relève difficile. Nous sommes d'excellents planificateurs quand il s'agit de la récolte de l'année prochaine [et] la planification de la relève est peut-être quelque chose qui est toujours repoussé , explique Todd Lewis.

Selon le rapport, il faut en faire davantage pour garder les producteurs dans cette industrie, ou encourager des nouveaux à la rejoindre, en promouvant l’éducation agricole, en augmentant la recherche sur les technologies et en créant des stratégies nationales.

Un métier exigeant

Certains jeunes agriculteurs, comme Valerie Ehrenholz, 31 ans, assurent néanmoins l'avenir de l’exploitation familiale. Il y a six ans, elle a repris la ferme de bétail et de légumes de sa famille à Barrhead. Elle explique que le métier agricole est financièrement et physiquement exigeant, ce qui peut dissuader des jeunes.

« Sans aucun doute, quand j'ai décidé ce que je voulais faire, si vous vouliez devenir agriculteur, on nous décourageait et on nous regardait de haut. » — Une citation de Valerie Ehrenholz, agricultrice

À Barons, David Bishop cultive lui des oléagineux, des céréales et certaines légumineuses. Son fils compte reprendre la ferme, mais David Bishop a entendu beaucoup d’autres exploitants qui n’ont pas cette relève. Il est également difficile pour de nouveaux agriculteurs de débuter dans cette industrie à cause des coûts importants. Je peux prédire [...] qu'il y aura moins d'agriculteurs et de plus grandes fermes à l’avenir.

Mark Miyanaga ne sait pas qui reprendra Triple M Farms, qu’il gère avec deux cousins, lorsqu’il prendra sa retraite. Ses trois filles ont d'autres carrières, et ses cousins n'ont pas d’enfants. Ils envisagent d’embaucher des gestionnaires et de confier davantage de responsabilités aux employés.

L’utilisation de robots

La vice-présidente associée de la recherche appliquée à l'Olds College, Joy Agnew, juge que davantage d’automatisation pourrait être une solution pour certains agriculteurs. Elle affirme que beaucoup de jeunes sont toujours intéressés par les éléments technologiques et entrepreneuriaux de l'agriculture, mais pas par les rôles traditionnels.

Il y a cinq ans, j'étais sceptique [je pensais] que les robots dans le champ ou ceux qui effectuent réellement des tâches agricoles [étaient] encore à des décennies [d'être une réalité]. Mais ils ne le sont pas. [...] Les progrès sont assez énormes à regarder et ils vont être une solution économique extensible pour les agriculteurs bien plus tôt que je ne le pensais.

