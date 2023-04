Le PC du Manitoba veut combattre le NPD jusqu’au bout, assure Heather Stefanson

À quelques mois des prochaines élections provinciales, Heather Stefanson a lancé une attaque en règle contre le NPD de Wab Kinew lors de son discours tenu à l'assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur du Manitoba à Winnipeg. Elle a mis en garde les Manitobains contre les perspectives désastreuses s'ils élisent le NPD .

Sans fournir de preuve, elle a prétendu que le NPD envisageait d'augmenter la taxe de vente provinciale (TVP) à 10 %.

Pouvez-vous croire cela ? Pouvez-vous imaginer ce qui arrivera à notre province si cette mesure est adoptée ? , a lancé Mme Stefanson aux délégués réunis au Centre des congrès RBC à Winnipeg.

Elle dit appuyer ses affirmations sur le fait que le dernier gouvernement néo-démocrate avait augmenté la TVP de sept à huit pour cent, même s'il avait dit auparavant qu'il ne le ferait pas.

Nous les avons vus le faire auparavant et je garantis qu'ils le feront à nouveau , insiste-t-elle.

Elle a également indiqué que les néo-démocrates seraient laxistes en matière de criminalité et légaliseraient les drogues illicites si le parti était élu à l'automne.

Nous devons nous battre pour empêcher les hausses d'impôts du NPD. Nous devons lutter contre leur programme de lutte contre la criminalité. Nous devons nous battre pour continuer à créer des emplois, à attirer des investissements et à maintenir le Manitoba sur la bonne voie , soutient Heather Stefanson.

La hausse de la TVP a contribué à la défaite électorale du NPD en 2016. Après leur élection, les conservateurs ont ramené la taxe de vente provinciale à 7 %.

Mme Stefanson a également accusé Wab Kinew de soutenir les décisions de la coalition fédérale entre les libéraux et les néo-démocrates. Elle cite les décisions au sujet de la taxe sur le carbone qu'elle a qualifiée d' emballement des dépenses fédérales.

Au fur et à mesure qu'approche le scrutin d’octobre 2023, les conservateurs ont adopté une position plus agressive qui s’illustre à travers leur slogan de campagne dévoilé ce week-end, qui est Fighting for Manitobans (se battre pour les Manitobains).

Face aux attaques de Heather Stefanson, le NPD estime, dans un communiqué, que les progressistes-conservateurs diront n'importe quoi pour tromper les Manitobains .

Chaque fois que Heather Stefanson se présente devant les donateurs du PC , elle ment. D'abord, elle a dit qu'elle n'avait jamais réduit les soins de santé, et maintenant, elle dit ceci. Les Manitobains ne la croient pas , souligne le communiqué.

La première ministre a également affirmé que le NPD allait dégraisser la police, ce que le parti a démenti.

Les sondages d'opinion indiquent que le NPD est en tête depuis deux ans, mais l'écart se réduit, selon le dernier sondage de Probe Research.

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres du PC ont également partagé leurs priorités à travers plus d’une vingtaine de résolutions non contraignantes qui ont été présentées. Les délégués et les membres espèrent que le parti en tiendra compte dans sa plateforme électorale.

Avec les informations de Ian Froese et de Catherine Moreau