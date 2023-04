Des voix s’élèvent pour rendre obligatoires les génératrices pour les RPA

Pendant plusieurs jours, à cause des pannes de courant, plusieurs résidents vulnérables n’ont plus bénéficié de services [en RPA] bien qu'ils les payaient , a déploré Pierre Lynch, le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées ( AQDR ).

Il exhorte donc Québec à imposer aux RPA de rendre les services tels qui sont décrits dans le bail, peu importe la situation .

« Je veux qu'on ajoute [à toutes les RPA ] l'obligation d'avoir une génératrice de support au cas où il y aurait une panne de courant. » — Une citation de Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

Face à l’envergure du problème, le gouvernement devrait être proactif pour être en mesure de sécuriser le sort des aînés dans les résidences pour personnes âgées , a-t-il mis en garde, en citant la gestion décriée de la pandémie au sein de ce type d'établissements pourtant certifiés.

Son association demande tout bonnement au gouvernement Legault d'imposer la présence d'une génératrice comme critère de certification RPA .

Mais ce n'est pas tout : les plans d'action des situations d'urgence devraient être testés annuellement, selon M. Lynch. Par exemple, la génératrice du Manoir Outremont – 365 places d'hébergement – n'a pas eu assez de carburant au moment crucial pendant la récente tempête de pluie verglaçante à Montréal.

Prioriser certaines RPA ?

En outre, il faudrait que Québec instaure des subventions ou des crédits d'impôt pour permettre aux plus petites RPA de s'équiper, a ajouté le président de l' AQDR .

Cette généralisation sollicitée des génératrices en RPA requiert un programme d'aide provincial e, a fait valoir à son tour Marc Fortin, président-directeur général, Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

Selon lui, les coûts d'un tel équipement peuvent varier de 50 000 $ à 1 million de dollars, bien qu'il évalue que 98 % des RPA hautes d'au moins six étages en déjà sont équipées.

M. Fortin prioriserait plutôt les établissements hébergeant des aînés semi-autonomes ou bénéficiaires de soins, soit 25 % des résidences, a-t-il expliqué en entrevue à Radio-Canada, dans la mesure où les autres RPA ne connaissent pas la même urgence, selon lui.

La plupart du temps, les résidents sont des gens autonomes, parfois avec leur auto en bas, un chalet, qui ont un condo en Floride, qui ont choisi de vivre dans une résidence pour aînés parce que c'est plus sécure, parce qu'ils sont capables de socialiser , ce que conteste le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

Beaucoup d'aînés choisissent de déménager en RPA, poussés par l'incapacité de s'occuper de leur milieu de vie , a observé Pierre Lynch, indigné que les établissements les aient laissés sans chauffage, ni repas chaud pendant plusieurs jours. D'autant que certains résidents éprouvent des besoins particuliers, comme une alimentation en oxygène, a-t-il cité en exemple. Leur condition n’est plus celle qu’elle était il y a 15 ans, et plus souvent qu’autrement, quantité de personnes circulent avec des déambulateurs.

Poids financier

Le gouvernement Legault, qui assurait jusqu'alors que ce n'était pas dans [ses] plans de rendre les génératrices obligatoires , a changé de posture après l'intervention du Cabinet du premier ministre, préoccupé, selon les informations de Cogeco Média.

On en est à évaluer et documenter la situation, et on prendra une décision par la suite, mais on n’exclut rien à cette étape-ci, a répondu à Radio-Canada l'attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauvé.

Le député Joël Arseneau, porte-parole en santé du Parti québécois, appuie également l'idée d'une aide provinciale pour encourager les établissements à s'équiper de génératrices. Notre préoccupation, c'est qu'il y a beaucoup de petites RPA gérées soit par des organismes sans but lucratif soit [des organismes] privés, et qui ont déjà de grandes difficultés financières, a-t-il indiqué à Radio-Canada. On ne doit pas leur rajouter un poids supplémentaire sur le plan financier.

Avec les informations de Gabrielle Proulx