Le Phoenix ne donne rien aux Voltigeurs à la maison

Auteur d'un tour du chapeau, Joshua Roy est celui qui s'est le plus illustré durant la rencontre. Avec ses trois assistances, il a complété le match avec pas moins de six points. L'attaquant vedette compte maintenant neuf buts depuis le début du bal printanier.

C'est bien plus le fun de faire un tour du chapeau en séries qu'en saison régulière ! Ce sont des moments importants, le match était quand même serré. Je pense que notre ligne, avec Melanson et Brabenec, est sortie forte. On a mené l'équipe , a indiqué celui qui a reçu la première étoile de la rencontre.

« C'est incroyable de voir à quel point Joshua est engagé. Il a une idée en tête, c'est de gagner. Il a été excellent. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

C'est l'attaquant Jacob Melanson qui s'est vu décerner la deuxième étoile. Il a enfilé l'aiguille une fois, en troisième période, en plus de récolter deux mentions d'aide. Le trio d'étoiles a été complété par le défenseur Marc-André Gaudet.

Début de match serré

Bien que la marque finale témoigne d'une nette domination du Phoenix, ce n'est qu'en troisième période que les joueurs vêtus de bleu ont véritablement ouvert la machine, aidés notamment par l'indiscipline des Voltigeurs. Ils ont marqué six buts sans réplique, dont trois en avantage numérique.

Je n'ai pas trouvé qu'on était très bons en première période. On a dû compter sur de bons arrêts de notre gardien de but. En deuxième ça a été mieux, puis j'ai l'impression qu'après être allé chercher le quatrième but, on a senti plus de rapidité, de meilleures transitions, on a passé plus de temps en zone offensive , a analysé l'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien.

« Dès le début de la troisième, on a donné le tempo au match. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

Les joueurs du Phoenix ont fait le bonheur des milliers de partisans rassemblés au Palais des sports Léopold-Drolet. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Les Voltigeurs ont donc offert une adversité digne de ce nom à la formation sherbrookoise. Après 40 minutes de jeu, l'équipe dirigée par Éric Bélanger ne tirait de l'arrière que d'un but. La marque était alors de 2 à 1.

On a tenu le coup un bon bout. Je pense que le troisième but nous a fait mal. Après ça, ils ont pris confiance et on n'a pas été capables de reprendre le momentum. Lorsqu'ils ont été capables de commencer à contrôler la rondelle, on a perdu un peu nos repères. Ça a fini comme ça ce soir , a fait savoir le pilote des Voltigeurs à l'issue du match.

« C'est une équipe qui peut te faire mal. » — Une citation de Éric Bélanger, entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville

Malgré ces deux défaites subies en autant de soirs, les Drummondvillois retournent à la maison en confiance.

Je l'ai vécu dans la Ligue nationale, il y a plein d'histoires [de remontées], alors pourquoi pas nous ? J'espère que ça fait mal [aux joueurs], qu'ils ne sont pas contents, pour qu'on se retrousse les manches et qu'on offre une réponse à la maison , a ajouté Éric Bélanger.

Devant le filet, le cerbère sherbrookois Olivier Adam n'a donné qu'un but sur 15 lancers. Son vis-à-vis dans le camp drummondvillois, Riley Mercer, a quitté le match après le sixième but du Phoenix, remplacé par son coéquipier Jacob Goobie. Au total, les deux gardiens ont fait face à 44 lancers.

Une salle comble de plus au tableau !

Comme ce fut le cas lors de chaque match des séries jusqu'à présent, tous les sièges du Palais des sports étaient occupés, samedi. Ils étaient donc plus de 4000 spectateurs à faire du bruit pour encourager le Phoenix. Un rassemblement avait même été organisé devant l'amphithéâtre avant l'affrontement, question de réchauffer la foule.

Le soleil a réchauffé le cœur des partisans juste avant la rencontre. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

La bataille de la 55 n'est pas terminée. Le Phoenix et les Voltigeurs croiseront le fer à nouveau mardi et mercredi au Centre Marcel-Dionne de Drummondville. Il s'agira des troisième et quatrième matchs de cette confrontation.

Blessés, les attaquants Ethan Gauthier et Anthony Munroe-Boucher ne devraient pas prendre part aux rencontres de cette semaine. Samedi, ils ont été remplacés par Maxime Côté et Tristan Giroux.