La SPCA ouvre une enquête après la découverte de 14 chevaux morts au Nouveau-Brunswick

Au même endroit, un agent de la protection des animaux envoyé par la SPCA a aussi trouvé cinq chevaux adultes en mauvaise santé, se déplaçant sur la ferme.

Ces chevaux ont été évalués par un vétérinaire et sont actuellement en sécurité et reçoivent des soins médicaux et de réadaptation dans le cadre d’un placement en famille d’accueil , a indiqué la SPCA du Nouveau-Brunswick dans une publication sur Facebook, vendredi après-midi.

L’agent s’est rendu sur place pendant le congé de Pâques après qu’un signalement eut été fait à la SPCA . Des animaux domestiques étaient également présents sur la propriété, mais étaient en bonne santé.

La SPCA a déclaré qu’elle s’abstient de donner plus de détails, parce que l’enquête n’est pas terminée.

La SPCA du Nouveau-Brunswick est un organisme de bienfaisance privé dont le rôle principal est de fournir des services de protection des animaux — y compris tous les animaux de compagnie et les animaux de ferme — pour l’ensemble de la province, tel que le prescrit la Loi sur la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick.

Si des membres du public veulent signaler une inquiétude quant au bien-être d’un animal ou un cas de cruauté animale, ils peuvent communiquer avec la SPCA au 1 877 722-1522.

Deanna Phelan, présidente de l’Association équestre du Nouveau-Brunswick, a déclaré qu’elle aimerait que les propriétaires de chevaux demandent de l’aide s’ils se retrouvent dans une situation qui les empêche de bien s’occuper de leurs animaux. Une vingtaine de chevaux peut couter 3000 $ par mois simplement en nourriture, a-t-elle affirmé.