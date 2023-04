Saint-Fulgence souhaite reprendre la gestion du déneigement sur son territoire

La municipalité emboîterait ainsi le pas à Saguenay, qui a décidé l’été dernier de reprendre la majorité de la gestion de ses activités de déneigement, alors que les soumissions reçues étaient parfois de 200 à 300 % plus élevées que prévu.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, indique que le conseil municipal proposera sous peu à ses citoyens un règlement d'emprunt afin d’acquérir de l'équipement et d’embaucher des employés pour effectuer le déneigement du réseau routier.

Cette année, on est en renouvellement de contrat pour le déneigement. Le prix au kilomètre est passé de 4700 $ à 9700 $ , a-t-il indiqué.

La facture serait importante pour la petite municipalité. Rapidement, on parle de 130 000 $ additionnels , a-t-il ajouté.

Le règlement d’emprunt ne devrait pas affecter le compte de taxes des citoyens, estime le maire.

Pour la première année, j'estime entre 50 et 90 000 $ d'économies, ça veut dire par année, récurrent. Ça veut dire aucun sou additionnel à demander aux citoyens , a avancé Serge Lemyre.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

D'autres municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay, comme Petit-Saguenay, envisagent aussi cette solution face à la hausse des coûts causée par l’inflation, l’augmentation du prix de l’essence et la hausse des salaires.

Depuis 2017 à Saint-Honoré

Saint-Honoré assure aussi la gestion de ses opérations de déneigement depuis 2017. L'entrepreneur avec qui la municipalité faisait affaire avait alors mis un terme à ses activités.

La municipalité avait donc profité de l'occasion pour racheter son équipement. Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, ne regrette pas cette décision aujourd’hui.

« On voit que ça a explosé, c'est incroyable. Il y en a à 6000, à 7000 et à 9000 $ [du kilomètre]. Nous, six ans plus tard, on a quasiment le même prix, à 4500 $ du kilomètre, que lorsqu'on a fait l'appel d'offres », a-t-il indiqué.

La gestion des opérations de déneigement à l’interne représente cependant d’autres enjeux pour une municipalité.

Il y a un enjeu quand même d'aller en déneigement comme ça avec la ville, c'est quand même 168 heures à couvrir dans une semaine, puis ça dépend des camions que tu as et du personnel et de la rétention , indique Bruno Tremblay.

Des économies de 1,5 M$ à Saguenay

De son côté, Saguenay estime avoir réalisé des économies de 1,5 M$, mentionne le président de la Commission des travaux publics, des immeubles, du génie et des équipements motorisés, Jimmy Bouchard.

Le président de la Commission des travaux publics, des immeubles, du génie et des équipements motorisés, Jimmy Bouchard Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Si on avait accordé des contrats tels quels l'an dernier, on aurait eu une augmentation de 5 M$ au budget de déneigement. En reprenant une partie du territoire en régie, ça nous a permis d'avoir une augmentation de 3,5 environ, donc, au final, une économie de 1,5 M$ , a-t-il précisé.

En août dernier, Saguenay estimait que des économies de 1,7 M$ seraient réalisées.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque