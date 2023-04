Que pensent les Torontois du projet de revitalisation de la place de l’Ontario?

Le plan de revitalisation prévoit la transformation du site, en partenariat avec trois entreprises privées, pour y construire un complexe ouvert toute l’année, incluant un parc aquatique intérieur, un parc d'aventures et une nouvelle salle de spectacle.

Mais ce plan de la province pour aménager ce parc de 63 hectares est loin de faire l’unanimité.

Dave Larkin, un résident de Toronto, explique avoir participé à la consultation de samedi pour s'informer davantage sur le projet, car il a de sérieuses préoccupations au sujet du plan de développement.

« Le projet est profondément préoccupant, surtout compte tenu de l'espace public limité dans la ville alors que le plan prévoit de privatiser l'espace. » — Une citation de Dave Larkin, résident de Toronto

Dave Larkin espère que les consultations publiques pourront faire changer les plans du gouvernement, mais il n'est pas très optimiste. Photo : Radio-Canada

M. Larkin dit aussi être préoccupé par le modèle économique du projet qui prévoit la construction d’un mégaspa dans le centre aquatique.

J'espère qu’ils sont ouverts à changer leur plan et à retourner à l'idée initiale de la place de l’Ontario qui veut offrir un chalet à ceux qui vivent dans la ville.

Dave Larkin admet cependant ne pas être très optimiste à l'idée de faire entendre sa voix.

Sylvie Charest, elle aussi résidente de Toronto, n’est pas plus enthousiaste face au projet de développement, mais elle se réjouit de la tenue de cette consultation publique.

« Les consultations publiques sont importantes, les politiciens sont là pour nous servir, ce n'est pas le contraire. » — Une citation de Sylvie Charest, résidente de Toronto

Mon père était maire d'une petite ville et depuis que je suis toute jeune j'ai réalisé que c'est important pour les politiciens de servir leurs concitoyens, d'être à l'écoute des concitoyens et aussi d'avoir un œil sur le futur , poursuit Mme Charest qui s’oppose au projet de revitalisation tel qu'il existe en ce moment.

Sylvie Charest s'oppose notamment à la construction d'un stationnement souterrain prévu dans le plan de revitalisation du gouvernement. Photo : Radio-Canada

« Je pense que nos espaces publics doivent être publics et doivent être gratuits pour la population. » — Une citation de Sylvie Charest, résidente de Toronto

Mme Charest demande aussi à ce que le projet de revitalisation soit mené avec transparence. Il faut s'assurer que les gens puissent être mobiles, parce qu’il y a beaucoup de cyclistes qui se promènent à cet endroit-là. Alors il faut s'assurer que ce soit sécuritaire, que ce soit ouvert, et que ce soit avantageux et accueillant pour tout le monde.

La Torontoise s'oppose par ailleurs à la construction d’un stationnement souterrain prévu dans le plan du gouvernement. Selon elle, cette installation n'est pas nécessaire, car le centre-ville de Toronto, dit-elle, est suffisamment desservi par les transports en commun.

Pourquoi avoir un stationnement avec plein d'autos? interroge Mme Charest qui pense qu’il faut plutôt diminuer le nombre de voitures dans le centre-ville de Toronto.

Même son de cloche du côté d’Alison Stewart, également torontoise et codirectrice générale par intérim de Cycle Toronto, un organisme de défense des cyclistes.

Mme Stewart aimerait que le projet du gouvernement pense aux personnes qui utilisent le Martin Goodman Trail, un chemin de randonnée qui passe notamment par la place de l’Ontario sur le bord du lac.

Nous voulons nous assurer que ce projet prenne en considération que ce chemin est déjà très achalandé par les personnes qui font de la course à pied, qui se baladent avec leurs enfants, les personnes en fauteuil roulant et les cyclistes.

Alison Stewart estime que le stationnement souterrain prévu dans le plan de développement du gouvernement n'est pas nécessaire. Photo : Radio-Canada

Alison Stewart croit par ailleurs que ce chemin de randonnée dans la ville est beaucoup plus sain et sécuritaire que le projet du gouvernement qui va entraîner une augmentation du nombre de voitures aux abords de la place de l'Ontario.

« Une de nos plus grosses craintes est ce parking souterrain. » — Une citation de Alison Stewart, résidente de Toronto

Mme Stewart estime que la Ville n'a pas besoin de ce stationnement pour assurer une vitalité économique, d'autant plus que le coût va être incroyable .

Selon elle, la Ville devrait plutôt créer davantage d'espaces sains et sécuritaires pour les personnes .

Nous avons plus de personnes qui font de la marche à pied, qui prennent le transport en commun et qui sortent en vélo que de véhicules privés et de voitures , lance-t-elle.

Pour sa part, le Torontois Joshua Rosenkrantz soutient ce projet de revitalisation et explique avoir un rapport particulier avec la place de l’Ontario. Ma mère y travaillait, j'y allais souvent lorsque j'étais enfant , raconte-t-il en ajoutant que cet endroit est une opportunité pour le quartier .

« Je crois que c'est une idée intéressante et que le spa permettra aux gens de se rassembler. » — Une citation de Joshua Rosenkrantz, résident de Toronto

Joshua Rosenkrantz dit que ce plan de revitalisation est une des meilleures propositions qu’il ait vue. Photo : Radio-Canada

M. Rosenkrantz, qui est architecte, estime que d’un point de vue de l'architecture c'est un projet important et que le parc ainsi que les terrains autour se marient bien avec les bords du lac .

Il ajoute que ce plan de revitalisation est une des meilleures propositions qu’il ait vue.

La directrice du Développement chez Infrastructure Ontario, Heather Grey-Wolf, assure de son côté que la province désire entendre les opinions des résidents, et que le gouvernement pourrait apporter des changements à tous les aspects de son projet.

Interrogée plus particulièrement sur la construction du mégaspa, elle répond sans détour : Vous ne verrez pas cette partie du plan modifiée .

Une autre consultation publique virtuelle se tiendra le 18 avril prochain.

Avec les informations de Yanick Lepage