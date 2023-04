Inflation et ramadan : des difficultés pour des entrepreneurs en Colombie-Britannique

En ce mois de ramadan, qui a lieu du 22 mars au 20 avril, des propriétaires musulmans de commerces en Colombie-Britannique expliquent que la flambée de l’inflation et la hausse des prix de la nourriture affectent les célébrations.

Pour garder l’esprit du ramadan, un mois de prière, de jeûne, de rassemblement et de don, des entrepreneurs disent que la communauté s'attend à ce qu'ils proposent des offres et des réductions, ainsi que des dons aux mosquées et aux organisations caritatives locales.

Cette année, ils ont néanmoins dû proposer moins de promotions et augmenter les prix. Je n'ai pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Nous essayons d'être prudents, car en fin de compte, il faut que ce soit abordable pour les gens , explique Mossa Mohaidly, propriétaire d'une épicerie à Vancouver, Jasmine Halal Meats & Mediterranean Foods.

Avec d’autres entrepreneurs, Mossa Mohaidly demande au gouvernement fédéral davantage de soutien pour les petites entreprises. Ils affirment qu'une variété de coûts, des prix alimentaires élevés à la hausse des loyers, ont rendu difficile la gestion des coûts pour les entreprises cette année.

« L'augmentation [des prix] de la logistique, du transport, des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre à l'étranger, quand vous calculez tout cela, cela met beaucoup de difficultés sur les petites entreprises. » — Une citation de Mossa Mohaidly, propriétaire d'une épicerie

Le propriétaire de Barney's Chicken and Pizza à Surrey, Iqbal Jabar, dit avoir maintenu des prix à bas coût pour le ramadan malgré des marges quasi nulles pour lui-même. À cette période de l’année, nous nous soucions d’aider les autres, qu’ils soient musulmans ou non.

Il explique que les produits halal, comme le poulet et le steak, étaient déjà chers, mais les prix ont maintenant augmenté de 25 à 35 %. [Les petites entreprises] sont les dernières [dans la chaîne d'approvisionnement]. Nous n'avons personne d'autre à facturer que le consommateur, mais nous ne pouvons facturer que jusqu'à un certain point le consommateur.

Des offres ciblées

Le propriétaire de Gulberg Restaurant à Surrey, Rushd Khan, dit avoir augmenté à contrecœur le prix du kachori de 5,99 $ à 6,99 $ à cause d'une augmentation de près de 40 % du prix d'ingrédients comme la farine et l'huile.

Même s’il continue d'avoir des offres pour le ramadan, le restaurant n'inclura pas de plats de viande dans celles-ci. Une grande partie du ramadan consiste à redonner donc nous ne nous sentirions pas bien si nous ne participions pas.

Mossa Mohaidly explique importer en gros principalement des dattes. Celles-ci jouent un rôle crucial, car elles sont consommées pour marquer la fin du jeûne quotidien. L’entrepreneur explique que les consommateurs achètent moins de dattes que d'habitude en raison de l'inflation. J'avais un client qui voulait acheter environ 20 caisses [de dattes], mais qui a fini par n'acheter que 10 caisses [car] c'est ce qu'il pouvait se permettre.

Iqbal Jabar aimerait que le gouvernement intervienne pour réglementer les prix des produits d'épicerie. Un jour, je prends [une boîte de tomates] pour 35 $; le lendemain, ce sera 45 $. Il n'y a aucune cohérence [dans les prix].

Avec les informations d’Arrthy Thayaparan, Maryam Gamar et Lien Yeung