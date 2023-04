Satisfaction générale à la fin du Championnat canadien de ringuette 2023 à Regina

Au total près de 1200 personnes dont 900 athlètes représentant 50 équipes du Canada, ont participé à ce championnat depuis le 9 avril.

Nous sommes super super satisfaits de la semaine, le comité organisateur a fait un énorme travail , souligne la directrice générale de Ringuette Canada, Julie Vézina.

La compétition s’est déroulée au Co-operators Centre à Regina où les dernières équipes de ringuette s'affrontaient encore samedi.

C’est un magnifique centre aussi ici le Co-operator centre avec les six glaces au même endroit donc je crois que pour les spectateurs aussi ça a été apprécié de pouvoir circuler et de voir une partie après l’autre , ajoute Mme Vézina.

Venue participer à la compétition avec son équipe du Nouveau-Brunswick qui a remporté la médaille d’or, la gardienne de but Noémie Morin savoure ces moments au bout de l’effort.

On a travaillé comme une équipe toute la semaine puis on a réussi à remporter la médaille d'or, on travaille toute l’année pour se rendre jusqu' ici, puis c’était ça notre but puis on a réussi , s'enthousiasme-t-elle.

Une satisfaction qui a aussi gagné les familles d'athlètes qui ont effectué le voyage jusqu’en Saskatchewan.

Dans le fond c’est la deuxième année que l’on participe avec ma fille et c’est une expérience incroyable pour les filles , explique Mark Cormier, père d’une joueuse de l’équipe du Nouveau-Brunswick.

C’est magnifique de les voir sur la glace, de se voir entre provinces, entre équipes, de partager cette expérience incroyable entre eux , lance-t-il.

Le prochain championnat canadien de ringuette aura lieu en 2024 à Dieppe au Nouveau Brunswick.

À première vue, la ringuette fait penser au hockey dont elle se distingue, toutefois, par les règles. Par ailleurs, à la place d’une rondelle, cette discipline sportive se joue avec un anneau.

Avec les informations de Perrine Pinel