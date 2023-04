Inondations mineures à Québec

La fonte des neiges a entraîné un débordement à l'intersection de l'Avenue Notre-Dame et de la route Jean-Gauvin. On a des débordements sur la chaussée, mais aucun résident de touché pour le moment mentionne la sergente Laurie Pelletier du Service de police de la Ville de Québec. Trois kilomètres plus loin, un tronçon entier de la rue Bresse a été inondé sous plus d'une quinzaine de centimètres d'eau dans le parc industriel Chauveau. Des pompiers du Service de protection contre l'incendie se sont rendus sur place afin de limiter les dégâts.

La sécurité civile a été informée de la situation, des tréteaux et panneaux indicateurs ont été placés à proximité des zones inondées. La situation serait sous contrôle au moment d'écrire ces lignes.

Du côté de la Ville de l'Ancienne-Lorette - qui est traversée par la rivière Lorette - on dit surveiller la situation de près. Le maire Gaétan Pageau se dit rassuré par l'absence d'embâcles sur le cours d'eau.

Des pompiers se sont rendus sur les lieux. Photo : Radio-Canada

Fâcheux évènement

On peut pas dire que c'est majeur, mais c'est tannant en tabarouette! déplore Donald Lachance, un entrepreneur qui loue des locaux dans le parc industriel Chauveau. Il estime qu'entre quinze et vingt centimètres d'eau se sont infiltrés dans ses bâtiments.

Ronald Lachance s'attriste des débordements qui touchent ses locaux dans le parc industriel Chauveau Photo : Radio-Canada / Ronald lachance inondations

Ce type d'évènement fâcheux, n'est pas nouveau, et survient « trop souvent » selon lui.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe