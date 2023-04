Un nouveau travailleur de rang au Bas-Saint-Laurent pour venir en aide aux agriculteurs

Les producteurs agricoles de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia peuvent compter sur un nouveau travailleur de rang. Recruté par l’organisme « Au cœur des familles agricoles » (ACFA), Gabriel Roussel a pour mission de soutenir les agriculteurs et leurs familles quand ils traversent des périodes difficiles.

Les producteurs agricoles peuvent le joindre en tout temps quand ils en ressentent le besoin, mais le travail de Gabriel Roussel, en fonction depuis un mois et demi, ne consiste pas seulement à répondre à leurs appels.

Lui et sa collègue Pierrette Dion ont pour mission de tisser des liens avec les agriculteurs et d'intervenir lorsque l'un d'eux est plongé dans la détresse.

En entrevue à l’émission Même fréquence, le travailleur de rang raconte aussi l’importance de faire ce qu’il appelle, dans le jargon, des runs de lait .

[Ça consiste à] aller cogner chez l’agriculteur, juste faire savoir que nos services existent, qu’on est disponibles pour eux. Souvent, il y a beaucoup de thématiques d’isolement qui sont vécues chez nos agriculteurs, donc ce n’est pas nécessairement eux qui vont avoir le temps de venir nous voir , explique Gabriel Roussel.

Il pourra ainsi accompagner les producteurs dans la recherche de solutions. Ces services sont gratuits et confidentiels.

Gabriel Roussel, qui a grandi sur une ferme laitière à Saint-Valérien, est le nouveau travailleur de rang de l'est du Bas-Saint-Laurent. Photo : Fournie par Gabriel Roussel

Difficultés très variées

L’intervenant fait remarquer que les difficultés subies par les agriculteurs sont très variées, allant des finances aux conflits familiaux en passant par le mauvais temps.

C’est le sentiment d’impuissance sur tout ce qui n’est pas contrôlé : l’inflation, le coût des intrants qui a grimpé en flèche, la météo, la perception du public et la stigmatisation , souligne Gabriel Roussel.

« On intervient dans toutes les sphères, professionnelle, relationnelle et personnelle. » — Une citation de Gabriel Roussel, travailleur de rang

Ainsi, pour régler un conflit familial, le travailleur de rang peut proposer des interventions de groupe. On crée des conditions pour ventiler et pour que la communication puisse exister au sein de la famille et de la ferme , décrit-il.

Psychosociologue de formation

Gabriel Roussel connaît bien le milieu agricole puisqu’il a grandi sur une ferme laitière à Saint-Valérien avant de faire des études en psychosociologie.

Travailler chez ACFA comme travailleur de rang, c’est revenir à mes racines et œuvrer dans un domaine où je sens que je peux faire une différence , raconte-t-il.

La travailleuse de rang Pierrette Dion offre ses services dans la région ouest du Bas-Saint-Laurent, soit le Kamouraska, Rivière-du-Loup, le Témiscouata et les Basques.