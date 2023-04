L’Océanic perd son deuxième match contre les Remparts

Les Remparts de Québec sont venus à bout de l'Océanic de Rimouski au terme du deuxième match de quart de finale des séries éliminatoires par la marque de 5 à 1.

Les joueurs de Patrick Roy prennent ainsi l'avance 2-0 dans la série. Ils ont dominé l'équipe rimouskoise 31-21 au chapitre des tirs au but durant la joute.

Vendredi soir, les Remparts de Québec l'ont aussi emporté 6 à 3 contre Rimouski devant leurs partisans au Centre Vidéotron.

Samedi après-midi, les deux premiers buts ont été inscrits en première période par l'attaquant des Remparts, James Malatesta, à la 9e et à la 19e minute de jeu.

C'est l'attaquant Evan Nause de l'équipe adversaire qui a marqué le 3e but du match à quelques minutes du début de la deuxième période. Quelques instants plus tard, l'attaquant Julien Béland a enregistré un premier but en faveur de l'Océanic, assisté de Quinn Kennedy et Mathys Laurent, marquant ainsi son deuxième de la série.

Zachary Bolduc a ensuite marqué le 4e but de son équipe en début de troisième période. L'attaquant a été aidé par Charles Truchon et Mikael Huchette.

Enfin, l'attaquant des Remparts de Québec, Thomas Darcy, a inscrit le cinquième et dernier but de la joute à la 13e minute de jeu.

Les deux équipes ont rendez-vous pour le troisième affrontement des séries éliminatoires au Colisée de Rimouski mardi prochain.