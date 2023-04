Un salon de trains miniatures installe ses voies ferrées au centre Genesis à Calgary

Un important salon de trains miniatures est entré en gare à Calgary. L'événement, qui se déroule au centre Genesis samedi et dimanche, propose toutes sortes d'attractions en lien avec les trains, dont des chemins de fer de jardin, des trains en blocs Lego, des expositions de photos et des démonstrations en direct.

Il s’agit du 26e événement Supertrain et du premier depuis le début de la pandémie. On est super excité, on avait un peu peur que les gens ne viennent pas, mais c'est très occupé, aujourd'hui , se réjouit Daniel Charest, le président du salon Supertrain.

Près de 100 exposants sont présents au salon Supertrain, cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

L’organisateur s’attend à accueillir près de 10 000 visiteurs ce week-end. Selon lui, tous les amateurs de trains peuvent trouver leur compte. On a les gens qui aiment les trains, ceux qui aiment spécifiquement le modélisme, les gens qui aiment faire des maquettes [...] on en a pour tous les goûts et tous les âges , dit-il.

Selon lui, le salon attire beaucoup de famille notamment grâce à son exposition de train en blocs Lego et de train de jardin.

Près de 10 000 visiteurs étaient attendus au salon Supertrain au Centre Genesis de Calgary, cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

« Les jeunes s'assoient en petit bonhomme, puis ils regardent le train passer, puis le train fait du bruit, puis ils adorent. C’est vraiment un événement pour eux. » — Une citation de Daniel Charest, président du salon Supertrain

La première exposition de trains miniatures Supertrain s'est tenue en mars 1995 à Mewata Amouries et comptait 28 stands et expositions. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Jessica Arnette est venue au salon avec ses trois fils. C'est très bien. Il y a tellement de gens ici et il y a vraiment de bonnes expositions , dit-elle.

Les modèles sont proportionnels à la taille réelle des originaux. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Daniel Charest encourage tout le monde, même ceux qui ne sont pas des amateurs de trains miniatures à venir visiter le salon pour l’expérience .

Le premier club de modélisme ferroviaire à Calgary, le Calgary Model Trainmen, a été créé en 1938. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Les gens ne s'imaginent pas que le train électrique peut être aussi évolué, ils ne s'imaginent pas que les réseaux peuvent être aussi évolués. Il y a des réseaux, ici, où ça semble vraiment comme le vrai monde à l'extérieur. Si vous prenez une photo vraiment proche, ça a l'air vraiment comme si c'était vrai.

Les exposants

Le salon accueille près de 100 exposants. Glenn Hawley, passionné de train depuis son plus jeune âge, en fait parti chaque année. Cette fin de semaine, il a emmené une maquette en échelle n, ce qui signifie 9 millimètres. À son arrivée, vendredi soir, il lui a fallu environ 5 h de travail pour la monter.

Tous les membres du salon Supertrain sont des bénévoles. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Une fois l’exposition terminée, Glenn Hawley range ses modèles dans son garage jusqu’à la prochaine exposition

L’exposant a trop de modèles pour les compter . Chaque maquette demande un an [à construire], voire plus. Je travaille sur mes dernières depuis deux ans et je n’en suis qu’à la moitié , raconte-t-il.

Le salon Supertrain est présenté par la Calgary Model Railway Society. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Peter Bouma est aussi un exposant. Ce qu’il aime de l’événement, c’est de rencontrer beaucoup de gens, rencontrer des amis de tout le pays, des gens de Vancouver, Winnipeg, Edmonton. C'est comme une grande réunion de famille chaque année.

Cette fin de semaine, il présente un diorama de 2 mètres. Je construis depuis 14 ans. Avant, j'étais simplement passionné par le passe-temps en général , dit-il. Tout ce qui est ici est fait à la main, tout a été peint, tous les bâtiments sont en bois, en carton ou en papier mâché.