Grippe aviaire : plus de 100 000 bêtes euthanasiées à Ange-Gardien

Plus de 100 000 bêtes ont dû être euthanasiées dans quatre fermes de la municipalité d'Ange-Gardien en raison de la grippe aviaire depuis la fin mars. Cette situation est préoccupante, selon l'équipe québécoise des maladies avicoles.

C'est sûr qu'on est inquiets. On est dans la période la plus intense de la migration , fait savoir Paulin Bouchard, président de l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Le printemps est arrivé depuis quelques semaines. Les champs et les étangs d'eau se dégagent.

« Il est propice que les oiseaux en migration s'arrêtent dans nos régions et contaminent nos espaces. Ça met beaucoup de pression sur nos élevages » — Une citation de Paulin Bouchard, président de l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles

Tous les foyers d'infection ont été mis en quarantaine, assure Paulin Bouchard. Des tests de vérification seront faits pour la reprise des activités , poursuit-il.

Des cas de grippe aviaire ont également été signalés dans un élevage de Saint-Hélène-de-Bagot et un autre cas à Sherbrooke, dans un élevage non commercial. Dans un courriel, la centrale de signalement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a expliqué qu'il s'agissait à Sherbrooke d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène .

En octobre dernier, près de 64 000 bêtes avaient dû être détruites dans la municipalité voisine de Saint-Paul-d'Abbotsford.

Depuis 2022, plus de 1,5 million d'oiseaux ont été euthanasiés à la grandeur du Canada.