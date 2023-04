Pêches et Océans ferme la pêche à la civelle au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans ferme temporairement la pêche à la civelle dans deux provinces maritimes, après un incident survenu ces derniers jours en Nouvelle-Écosse.

Invoquant des raisons de sécurité et de conversion de l’espèce, le ministère des Pêches et des Océans ( MPO ) interdit donc la pêche à la civelle en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour les 45 prochains jours.

Les civelles sont de jeunes anguilles.

Pêche illégale et altercations

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une dispute serait survenue entre trois personnes au sujet de la pêche à la civelle à Hubbards, en Nouvelle-Écosse, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Halifax.

Selon la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) en Nouvelle-Écosse, un homme aurait proféré des menaces à deux autres personnes, et aurait été conséquemment accosté par un groupe de sept individus. L'homme aurait ensuite été agressé avec un tuyau , selon la GRC . Une personne a été accusée d'agression armée.

Le braconnage est aussi un problème qu’invoque le MPO .

Pêches et Océans Canada a dit avoir intensifié sa surveillance des activités de pêche à la civelle ces dernières semaines, ce qui inclut davantage de patrouilles sur les cours d’eau ainsi que des inspections dans les entrepôts, aux aéroports et aux frontières avec les États-Unis.

Ces inspections ont mené à plusieurs saisies et accusations relatives à la pêche illégale à la civelle, affirme le ministère fédéral.