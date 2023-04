Trois hommes de plus de 65 ans, qui se sont surnommés les « 3 vieux gars », ont complété un voyage de 8000 km en motoneige du Minnesota à l’Alaska. Sur le chemin, explique l’un des participants Rob Hallstrom, ils ont rencontré à peu près tous les obstacles possibles.

Nous avons roulé dans des conditions incroyables. Nous avons traversé de la neige épaisse [...] de la neige mouillée [...] de la bonne glace, de la mauvaise glace, pas de glace... du gravier, des rochers, des cols de montagne.

Rob Hallstrom assure que chaque virage dans la rivière a semblé apporter un nouveau défi .

Avec ses compagnons de voyage, Paul Dick et Rex Hibbert, ils ont atteint Fairbanks, en Alaska, cette semaine. Ils avaient commencé leur périple le 6 mars à Grand Rapids, au Minnesota.

Rob Hallstrom est le plus jeune des trois aventuriers, avec 65 ans. Paul Dick a lui 72 ans, et Rex Hibbert a fêté ses 70 ans pendant le voyage.

Sur leur page Facebook, ils ont expliqué que ce voyage en motoneige qui leur a fait découvrir le Manitoba, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest « a renouvelé [leur] passion pour l'aventure, ravivé [leur] foi en l'humanité et [[les] a éduqués sur l'histoire et le territoire ».

Rob Hallstrom explique que ce périple a nécessité beaucoup de préparation, notamment en téléphonant à des membres de petites communautés. Généralement, ils [nous ont conseillé de] parler à cette personne et puis [celle-ci] disait "tu sais, je connais un trappeur, pourquoi ne pas l'appeler?".

Les trois hommes ont notamment utilisé des sentiers historiques moins utilisés pour atteindre le lac Athabasca. Ils ont ensuite suivi la rivière des Esclaves jusqu'au Grand lac des Esclaves, puis la rivière McKenzie jusqu'à Tuktoyaktuk et Inuvik, aux T.N.-O. Ils ont rejoint Fort McPherson, à travers les montagnes Richardson jusqu'à Old Crow, au Yukon, puis ont suivi la rivière Porcupine jusqu'en Alaska.

Une carte montre l'itinéraire que les 3 hommes ont emprunté du Minnesota à l'Alaska. Photo : Fournie par Rob Hallstrom

Des conseils des aînés

Le groupe, explique Rob Hallstrom, s’attendait à rencontrer plus de monde sur les sentiers entre les communautés. Une fois que vous êtes à 20 ou 30 miles [32 ou 48 km] de la ville, il n'y avait plus personne.

Ils ont néanmoins compris que leur aventure était connue des locaux lorsqu’ils arrivaient dans une communauté, car bien souvent des habitants les attendaient. Rob Hallstrom explique qu’à leur arrivée à Circle, en Alaska, ils ont été surpris d'apprendre qu’un dîner les attendait à l'école, qu'ils avaient également un endroit pour dormir et que la caserne de pompiers était disponible pour faire de l'entretien si besoin sur leurs motoneiges.

Tout au long de notre voyage … on s'arrêtait, vous savez [dans] ces petites villes et les aînés venaient nous parler de notre prochaine étape du voyage. [Ils nous conseillaient en disant] vous devriez peut-être rester de ce côté de la rivière, ou vous savez, différentes bribes d'informations. C'était juste très utile, très, très gentil.

Une cabane de trappeur entre Fort McPherson, aux T.N.-O., et Old Crow, au Yukon. Photo : Fournie par Rob Hallstrom

Si les motoneiges ont bien tenu dans des conditions parfois difficiles, un feu a néanmoins failli détruire l’une des motoneiges dans le nord du Manitoba, à cause d’un bâton ayant pris feu près du silencieux. De l'aluminium, du ruban adhésif et des vis ont fait l’affaire pour reprendre le périple.

Les 3 vieux gars espèrent reprendre les sentiers ensemble. Nous sommes bien sûr fatigués [nous nous sentons] seuls et nous voulons rentrer à la maison. C'est donc agréable d’avoir fini, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas profité de chaque minute , assure Rob Hallstrom.

Avec les informations de Leonard Linklater