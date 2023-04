Répulsifs à ours et cannabis saisis dans un commerce non autorisé du North End à Winnipeg

La propriétaire d'un commerce du North End à Winnipeg a été arrêtée après que la police a trouvé 21 bouteilles de répulsifs à ours et des produits de cannabis d’une valeur de 1570 dollars dans le magasin, qui n’est pas autorisé à vendre ces produits.

La femme a été arrêtée après une enquête menée en vertu de la Loi provinciale sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

Selon un communiqué de la police samedi, des agents de patrouille et des enquêteurs du ministère des Finances du Manitoba ont trouvé les produits dans le commerce de détail de l’avenue Alfred le 28 mars.

Le commerce n'a pas le permis pour vendre du cannabis ou du répulsif à ours, et les produits de cannabis n'étaient pas étiquetés pour la vente, comme l'exige la réglementation fédérale.

La propriétaire du commerce n'était pas présente au moment de la perquisition et un mandat d'arrêt a été délivré contre elle.

Le 7 avril, la femme de 28 ans a été arrêtée dans une maison du quartier de Linden Ridge, au sud-ouest de Winnipeg.

L’identité de la femme n’a pas été dévoilée par la police. Elle a été accusée de possession dans le but de vendre du cannabis, de vente non autorisée de cannabis et de possession de cannabis non emballé conformément aux exigences fédérales.

Elle est également inculpée en vertu de la loi manitobaine sur le contrôle des pesticides et des engrais, qui réglemente la vente de sprays contre les ours.

Les accusations ont été déposées en vertu du Code criminel et de la Loi provinciale sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

La province veille au grain

L'annonce de cette saisie de répulsifs à ours intervient deux jours après que la province a introduit de nouvelles règles sur l'achat de ce produit.

Jeudi, la province a indiqué que toute personne qui essaiera d’acheter du répulsif à ours au Manitoba devra prouver son identité auprès des vendeurs.

Selon les données fournies par le Service de police de Winnipeg, plus de 1140 attaques au répulsif à ours ont été signalées à Winnipeg l’année dernière.

Récemment, les policiers ont répondu à une triple agression au répulsif à ours dans le quartier Saint-Vital de Winnipeg dans la soirée du lundi de Pâques.