Le 30e Salon camping, loisirs, chasse et pêche bat son plein à Rouyn-Noranda

Motos, véhicules tout terrain, équipement de chasse et plusieurs autres produits sont à l’honneur dans le cadre de cette mouture spéciale du salon.

Pour l’occasion, le conférencier et guide de chasse Charles Dorris offre de nombreux ateliers visant à expliquer les bonnes pratiques à adopter pendant la chasse à l’orignal.

Charles Dorris est conférencier et guide de chasse. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le salon s'est ouvert vendredi après-midi, au grand plaisir des organisateurs, qui se réjouissent de constater l’intérêt de la population après une longue absence.

Alain Harvey, président de l'Association de chasseurs et de pêcheurs de Rouyn-Noranda, se dit fier du travail accompli pour en arriver à une trentième présentation qui dépasse déjà les attentes.

Ça se passe très bien. On voit que les gens sont vraiment heureux de se retrouver et de socialiser un peu. On sera de retour pour les années à venir, c’est certain! lance-t-il.

À gauche : Alain Harvey. À droite : Martin Turcotte. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Son partenaire, Martin Turcotte, a participé à l’organisation des 21 derniers salons camping, chasse et pêche de Rouyn-Noranda.

C’est compliqué à organiser. Ça fait plusieurs mois qu’on est là-dessus, mais là, on voit vraiment que ça porte fruit. On est très contents , raconte l’organisateur.

Des entreprises locales à la recherche de visibilité

De nombreuses entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue sont aussi présentes dans le but de se faire connaître et de présenter leurs produits locaux.

Danielle Plourde est propriétaire de l'entreprise Tannerie artisanale à Rivière-Héva. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

L’entreprise Tannerie artisanale, de Rivière-Héva, en est à sa quatrième participation au salon, où elle présente ses gants, ses tuques et ses bottes faits à base de fourrure animale.

On essaie de faire le plus de salons possible. Ça nous aide à aller chercher plus de visibilité et on aime toujours ça, rencontrer les gens. On a bien du plaisir en fin de semaine! s’exclame la propriétaire, Danielle Plourde.

Le salon est ouvert à tous au prix de 10 $ par personne et se poursuit jusqu’à dimanche à 17 h.