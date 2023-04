La Saskatchewan pourrait-elle interdire la culture du cannabis à domicile comme le Québec?

C'est le cas de Mike Bartlett qui est aussi propriétaire d'un magasin de culture hydroponique à Saskatoon.

Ce dernier ne cache pas que le cannabis lui a sauvé la vie. Il raconte qu'en 2016, son monde a basculé alors qu’il traversait l’autoroute 21 à la hauteur de Kindersley en Saskatchewan.

Mike Bartlett s’était fait happer par un semi-remorque et avait souffert de multiples blessures graves, comme des fractures aux côtes, des lésions au dos et des fractures du crâne et de la mâchoire. Il affirme avoir vu la mort de près.

Après un long séjour à l'hôpital, il avait reçu une prescription de la morphine pour la douleur.

Mike Bartlett a cependant vite délaissé le médicament extrait de l'opium, pour se tourner vers la marijuana.

Depuis sa rémission, il est propriétaire de son magasin spécialisé dans la culture de cannabis.

« Je consomme la marijuana pour la douleur et (en tant que consommateur) je peux aider d'autres personnes. » — Une citation de Mike Bartlett, propriétaire du magasin The Gras Shop

La plupart de sa clientèle se présente en magasin pour se procurer des cultures de cannabis pour des raisons médicales, selon le propriétaire du magasin The Gras Shop, qui explique avoir vu un besoin dans la Ville.

Tout le monde n'a pas accès également au cannabis médical ou à un médecin qui est prêt à prescrire, explique Mike Bartlett qui craint des conséquences pour son magasin et ses clients si la Saskatchewan décidait de faire comme le Québec. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté The Gras shop / Facebook

Cependant, les choses pourraient bien changer pour des personnes comme Mike Bartlett, car la décision de la Cour suprême du Canada qui permet au gouvernement du Québec d'interdire à ses citoyens de faire pousser leurs propres cultures de marijuana pourrait pousser d'autres provinces à en faire de même.

Une possibilité pas loin de la réalité

Selon l'avocat au cabinet Martin Dupont LLP à Regina, Me Roch Dupont, il ne faut pas écarter la possibilité que les autres provinces décident de faire comme le Québec.

Il ajoute que, les provinces de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan sont intervenues dans la décision de la Cour suprême concernant l'interdiction de la culture du cannabis à domicile pour affirmer leur autonomie à légiférer dans ce domaine.

Si on veut regarder dans le futur, le fait que les provinces soient intervenues, c'est fort probable que l'orientation plus tard, ça serait de passer les mêmes lois provinciales, soutient Me Roch Dupont.

Le Parti saskatchewanais affirme, pour sa part, ne pas avoir l’intention d'apporter des modifications concernant la culture à des fins personnelles pour le moment.

Selon Me Dupont, tout porte à croire que la culture de cannabis à des fins médicales demeurera légale partout au pays, car ce domaine tombe sous la juridiction du fédéral.

« Si tu vas chercher une exemption médicale, tu vas pouvoir cultiver de la marijuana. » — Une citation de Me Roch Dupont, avocat au cabinet Martin Dupont LLP

Me Dupont, qui est aussi un spécialiste dans la lutte contre la drogue et les gangs, reconnaît toutefois qu'obtenir une exemption médicale en Saskatchewan est rare.

Il affirme que seuls deux ou trois médecins peuvent prescrire la culture de la marijuana à des fins médicales.