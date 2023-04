Élections Alberta révise ses communications après une confusion sur les conditions de vote

Élections Alberta a interrompu sa campagne publicitaire et révise la façon dont l’information est présentée sur son site Internet et dans la documentation envoyée aux électeurs à la suite d’une imprécision qui a semé la confusion quant aux conditions de vote lors des prochaines élections provinciales.

Les commentaires que nous avons reçus à propos de la campagne d’enregistrement des électeurs nous a fait comprendre que l’information n’était pas aussi claire que nous le pensions. Au fond, nous voulons que tous les Albertains votent , explique Robyn Bell, une porte-parole d’Élections Alberta, dans une déclaration écrite.

La confusion est née du langage utilisé dans une première version de la campagne d’enregistrement, qui pouvait laisser entendre que l’enregistrement à l’avance et la présentation d’une pièce d’identité le jour du vote sont obligatoires.

Des phrases comme vous devez être enregistré pour voter , apportez votre carte d’identité pour voter et vous devez présenter une pièce d’identité pour prouver votre identité et votre adresse figuraient dans les campagnes publicitaires et dans la documentation envoyée aux électeurs.

Refléter les changements législatifs

Robyn Bell explique que l’information communiquée dans la campagne publicitaire et dans la documentation envoyée aux électeurs visait à tenir compte des nouvelles règles qui encadrent le processus électoral.

La Loi modifiant les règles électorales, en vigueur depuis le 31 mars 2022, oblige les électeurs à prouver leur identité et leur adresse de résidence afin de voter. Pour ce faire, il est possible – mais pas obligatoire – de présenter une pièce d’identité reconnue. Il est également possible de présenter une attestation en personne ou écrite, note Robyn Bell.

Un électeur peut par exemple demander à un autre électeur enregistré de confirmer son identité ou obtenir un formulaire de confirmation d’identité signé par une personne autorisée.

Selon Élections Alberta, il reste préférable, mais pas obligatoire, de s’enregistrer à l’avance.

Quand l’imprécision risque de nuire

Le professeur de science politique Jared Wesley, de l’Université de l’Alberta, déplore l’effet dissuasif que pourrait causer la confusion causée par le langage utilisé pour décrire les conditions de vote.

Une partie du travail d’Élections Alberta [...] consiste à fournir [aux électeurs] une information juste et à ouvrir le processus électoral au plus de gens possible , note-t-il. Ce que la récente campagne publicitaire a produit, c’est plutôt le contraire .

Selon lui, même si Élections Alberta a modifié son site Internet et a rectifié ses communications pour refléter l’obligation de prouver son identité plutôt que de présenter une pièce d’identité , il sera difficile d’éviter l’incompréhension puisque l’information qui prêtait à confusion a déjà été diffusée à grande échelle.

J’espère qu’Élections Alberta fera marche arrière et s’efforcera de dire au public de façon très claire qu’il est facile de voter et que tout citoyen qui le souhaite peut le faire dès lors qu’il est admissible.

Il s’inquiète notamment de voir cette confusion être instrumentalisée par des groupes qui veulent dissuader les membres de communautés traditionnellement marginalisées de voter.

Avec les informations de Joel Dryden