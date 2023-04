Allégations de négligence médicale après la mort d’un patient atteint de cancer

Une femme poursuit en justice deux agences de santé et trois hôpitaux de Winnipeg pour négligence médicale. Darlene Demski allègue que ces institutions ont failli à prodiguer des soins nécessaires pour traiter une infection contractée par son mari alors qu’il souffrait de cancer et qui a conduit à sa mort.

Le Centre des sciences de la santé, l’Hôpital Concordia, l’Hôpital de Saint-Boniface ainsi que l’Office régional de la santé de Winnipeg et Soins communs sont nommés comme accusés dans cette poursuite judiciaire.

Selon Darlene Demski, son mari Darrell, 69 ans, est mort à la suite d'un choc cardiogénique et de septicémie.

Dans la déposition soumise auprès de la Cour, il est indiqué que Darrell Demski avait été admis à l’Hôpital de Saint-Boniface le 8 mai 2022 à cause d’une douleur intense a la clavicule gauche.

Des examens d'imagerie médicale avaient montré que ce dernier avait des lésions sur le poumon et le clavicule gauche et il avait alors reçu un diagnostic présumé de cancer du poumon.

L’homme de 69 ans devait passer d’autres tests le 6 juin pour confirmer ce diagnostic et il est resté à l’hôpital jusqu’au 19 mai, quand il a été renvoyé à la maison contre l’avis de son médecin, car l’Hôpital de Saint-Boniface avait besoin de plus de lits vides en prévision du long week-end.

Moins de deux semaines plus tard, Darrell Demski avait été admis aux soins intensifs des Soins communs car il avait de la difficulté à respirer. Des résultats médicaux indiquaient alors qu’il avait un niveau élevé de leucocytémie et d’autres symptômes liés à une infection.

Il avait aussi informé les travailleurs de la santé qui l’avaient pris en charge que son urine était anormale, mais aucun test urinaire n’avait été effectué.

Le 2 juin 2022,Darrell Demski avait été transféré à l'Hôpital Concordia à cause d’un manque de lit aux Soins communs. C’est alors que son état s’est aggravé et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale à cause de ses reins.

Suite à cette intervention, son état s'est stabilisé et les médecins ont pris la décision de le transférer à l'Hôpital de Saint-Boniface pour obtenir des soins urgents. C’est alors qu’il a reçu un diagnostic de choc cardioénique et de septicémie causée par une infection urinaire due à la bactérie E. coli.

Selon l’action déposée en justice, Darrell Demski est resté plus de deux mois à l'Hôpital de Saint-Boniface après ce diagnostic, sans toutefois subir plus de tests, avant de retourner à la maison le 9 août 2022. Ce dernier est mort quatre jours plus tard.

Sa veuve, Darlene Demski, allègue que les accusés ne sont pas intervenus jusqu’à ce que son mari soit dans un état critique, même s’il y avait de grandes indications que son état de santé se détériorait rapidement.

Jusqu’ici, aucune de ces allégations n’a été prouvée en Cour.

Un porte-parole a exprimé ses condoléances à la famille de Darrell Demski, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur cette action en justice, car l’affaire est toujours en cours.

L’Office régional de la santé de Winnipeg, qui est aussi responsable de l'Hôpital Concordia et de l'Hôpital de Saint-Boniface, n’a aussi pas souhaité commenter sur cette affaire.

Avec les informations de Sarah Petz