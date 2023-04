Le marché immobilier de Québec demeure un des plus abordables de la province

Toutes les régions métropolitaines ont enregistré un recul de leurs ventes au premier trimestre de 2023, selon un rapport de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Par contre, la grande région de Québec se démarque, car il y a tout de même plus de ventes que n’importe où ailleurs dans la province, essentiellement parce que les prix y demeurent relativement abordables.

C’est le constat du directeur de l’analyse du marché pour l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Charles Brant.

Tout le long du cycle immobilier exceptionnel de la pandémie, Québec a mis plus de temps à démarrer , dit-il.



Là, on voit que la baisse d’activité est moins importante que dans d’autres marchés, notamment ceux du sud de la province, qui ont été plus exposés à la surchauffe.



« À Québec, l’activité se maintient à des niveaux proches de ceux qu’on a connus avant la pandémie. Pourquoi? Parce que les prix sont restés relativement abordables par rapport aux revenus des ménages. » — Une citation de Charles Brant, directeur de l’analyse du marché pour l’APCIQ

D’après son analyse, les prix sont au juste prix à Québec et sont plus en lien avec les bases économiques du marché .

Un marché

Rencontré samedi matin avant une visite, Carl Poirier, courtier immobilier pour Re/Max à Québec, confirme que le marché immobilier de Québec se distingue.

Carl Poirier est courtier immobilier agréé chez Re/Max. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La première réponse que j’aurais tendance à vous dire, c’est sans doute le nombre de fonctionnaires qu’on a dans la région, [qui ont] de bons emplois stables. La surenchère de la pandémie a affecté le parc immobilier, mais ce n’est pas tout le parc immobilier qui a été touché ici. Beaucoup de gens ont repoussé la décision de mettre en vente.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Québec se sont chiffrées à 2165 au premier trimestre de 2023. C’est tout de même une baisse de 25 % par rapport à la même période l’an dernier.

Comparaison entre le marché immobilier provincial et la grande région de Québec Comparaison entre le marché immobilier provincial et la grande région de Québec Prix médian unifamiliales Prix médian copropriétés Prix médian des petites propriétés à revenus Québec 339 000 $ 235 000 $ 386 500 $ Province 400 000 $ 349 000 $ 450 000 $

Le marché de Québec est plus stable

En mars, l’APCIQ avait déjà constaté que le marché immobilier de la grande région de Québec se démarquait des autres grandes villes canadiennes, même s’il est toujours en faveur des vendeurs.

Charles Brant fait également observer que l’offre a une évolution plus linéaire .

Les ventes de biens immobiliers avaient déjà augmenté en juillet 2022 à Québec alors qu'elles diminuaient ailleurs dans la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour le reste de la province, le ralentissement économique du marché immobilier est plus marquant.

Par exemple, dans les RMR de Saguenay et de Drummondville, le recul des ventes a été le plus frappant avec une baisse de 36 %. Ces régions sont suivies de près par les RMR de Montréal (baisse de 31 %) et de Sherbrooke (diminution de 29 % des ventes).

L’APCIQ explique cette réduction des ventes par l’incapacité de plusieurs premiers acheteurs à se qualifier pour obtenir un prêt ainsi que par l’attentisme des acheteurs et des vendeurs expérimentés .

D'autres détails suivront.