L’équipe du Bella Desgagnés s’attend à une saison touristique chargée

La compagnie Relais Nordik, qui exploite le navire, offre des croisières de sept jours à bord du Bella Desgagnés, de Rimouski à Blanc-Sablon, en plus de ravitailler les villages de la Basse-Côte-Nord qui ne sont pas reliés par une route.

L’engouement pour les croisières est considérable cette année, indique le responsable des réservations chez Relais Nordik, Frédéric Laroche, qui était de passage à l’émission Même fréquence.

On s’en doutait, avec la COVID-19 qui est terminée […], qu’on allait avoir une grosse saison , commente-t-il. Certaines réservations annulées en 2020, en 2021 et en 2022 en raison des mesures sanitaires ont été reportées cet été.

L’an dernier, l’entreprise a été forcée de réduire de 20 % sa capacité d’accueil des croisiéristes à bord pour les trois premiers voyages afin de limiter la propagation de la COVID-19. Les dernières personnes à avoir réservé des places pour une croisière en 2022 se sont fait offrir un remboursement ou un rabais pour la saison 2023.

De mai à octobre 2023, le taux de réservation pour les croisières s’élève à 98 %, annonce Frédéric Laroque.

Depuis son port d’attache, à Rimouski, le navire se rend à Sept-Îles, Port-Meunier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et, finalement, Blanc-Sablon.

Les ports desservis par le navire Bella Desgagnés. Photo : Radio-Canada

À partir de la 4e semaine de la saison, cent forfaitistes sont attendus par voyage. Les touristes s’amasseront tous les lundis soir sur le quai de Rimouski, prêts à partir pour leur séjour. C’est un moteur quand même important pour Rimouski , rappelle-t-il.

Notre carnet de 2024 va bon train aussi. On aura fort probablement une aussi bonne ou une meilleure saison , prévoit M. Laroche.

Le responsable des réservations chez Relais Nordik rappelle que l'équipe du navire de croisière fournit les repas quotidiennement, composés de fruits de mer de la région, et fait découvrir aux touristes le travail de plusieurs corps de métier en mer.

On hésite à appeler ça une croisière. On est ailleurs , confie-t-il. On est dans la croisière découverte. On va vivre ce que les gens qui travaillent sur un bateau vivent. C’est ça qui est intéressant, de voir la vie sur un bateau , explique le responsable des réservations chez Relais Nordik.

Le navire est en service d’avril 2022 à janvier 2023 et offre un voyage par semaine. En tout, la desserte effectue 44 voyages entre Rimouski et la Basse-Côte-Nord durant une année.

En dehors de la saison touristique estivale, il est toujours possible de réserver des places pour une croisière à bord du navire Bella Desgagnés.

Mais on va s’adresser à des gens qui ont moins le cœur sensible , prévient M. Laroque. Si on embarque en novembre, les marées sont plus agitées […] et il y a aussi la notion d’ensoleillement. […] C’est pour les gens qui ont envie de vivre quelque chose de plus spectaculaire.

Par contre, en avril, c’est beau si on voit des phoques sur la banquise ou encore les glaciers qui arrivent du nord et qui descendent vers Terre-Neuve-et-Labrador. C’est spectaculaire , fait valoir le responsable des réservations.

La grande majorité des passagers durant la saison estivale provient de Québec ou de Montréal, selon lui. Mais de plus en plus, on voit des gens de l’Australie, des Britanniques. On se demande comment ça trouve écho jusqu’à eux , s’étonne M. Laroche. Je me rendrai sur le quai [de Rimouski] pour en savoir plus!

Le navire peut accueillir jusqu’à 365 passagers, y compris l’équipe et les résidents de la Basse-Côte-Nord qui l'utilisent pour se déplacer d’une communauté à l’autre. Ils prennent ça comme l’autobus , indique Frédéric Laroche.