Craintes et angoisses pour les travailleurs étrangers temporaires d’Olymel Vallée-Jonction

La fermeture de l'usine d'Olymel à Vallée-Jonction préoccupe des dizaines de travailleurs temporaires dont le statut migratoire est lié à leur emploi. Si l'entreprise affirme œuvrer afin de transférer ces employés dans d'autres usines sous sa gouverne, les répercussions de la fermeture en inquiètent plus d'un.

Le couperet est tombé vendredi : l'usine d'abattage de porcs qui emploie 994 travailleurs fermera ses portes en décembre, a annoncé la direction de l'entreprise. Le quart de soir à l'usine sera aboli en septembre, un coup de poing pour ceux qui y travaillent, des gens comme Aristide Omva.

On embarque dans un bateau dans lequel on ne connaît pas la destination finale , illustre-t-il.

Arrivé au Québec en 2021, il possède un permis de travail fermé qui le lie à Olymel. Il ne peut travailler pour aucun autre employeur au pays, mais il pourra toutefois être muté dans une autre usine de l'entreprise ailleurs au Québec.

Olymel emploie 123 travailleurs étrangers temporaires à Vallée-Jonction. L'entreprise et le gouvernement Legault disent vouloir faciliter le processus de transfert.

M. Omva est toutefois inquiet pour son avenir. Il redoute l'idée de devoir quitter sa Beauce d'adoption.

C'est comme quand j'ai quitté mon pays pour venir ici. Recommencer à zéro, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ici, je me suis déjà habitué, comme vous voyez. s'inquiète-t-il.

« Nous sommes comme chez nous en Beauce. Les gens nous ont bien accueillis. » — Une citation de Aristide Omva

Inquiétudes

D'autres employés temporaires détenteurs d'un permis de travail fermé, comme Manitra Ïssa, sont également inquiets. Originaire de Madagascar, il est arrivé au pays en 2018.

Ce qu'on demande avec Olymel maintenant, c'est d'avoir notre permis de travail ouvert , dit-il. Ça veut dire que c'est maintenant à nous de choisir où on va aller travailler après cette fermeture.

Claude Hervé Kouassi (2e à partir de la gauche) dirige le Centre d'aide pour les personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF). Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Il aimerait éviter un déracinement, de perdre contact avec ses amis dans la région.

Olymel possède des abattoirs à Yamachiche, à Saint-Esprit et à L'Ange-Gardien. Elle possède également une usine de transformation de la viande à Saint-Henri, à une quarantaine de kilomètres de Vallée-Jonction.

Le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF), qui aide les travailleurs étrangers à s'intégrer, est déjà à pied d'œuvre afin de trouver des solutions.

On a plusieurs membres qui sont vraiment touchés par [la fermeture de l'usine] et leurs familles aussi , constate Claude Hervé-Kouassi, président de l'organisme. Nous sommes en train de regarder comment faire pour les aider. Déjà là, le réconfort et la présence du CAPIF les rassurent.

Des emplois ailleurs

Avec un taux de chômage record de seulement 1,9 % dans la région métropolitaine de recensement de Québec, il est toutefois clair que ce ne sont pas tous les employés d'Olymel qui pourront se retrouver un emploi à Vallée-Jonction.

Au moins trois entreprises locales ont entamé des démarches afin de recruter des employés d'Olymel, selon Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce.

La municipalité de Vallée-Jonction compte moins de 2000 habitants. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Si on élargit avec Chaudière-Appalaches, je crois que ces travailleurs peuvent être capables de se retrouver un emploi dans la région , explique-t-elle.

Pour la main-d'œuvre dont le statut migratoire est en jeu, toutefois, les défis pour se trouver un emploi ailleurs peuvent être plus grands, indique-t-elle.

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu