La communauté sikhe célèbre Vaisakhi en grand après un arrêt pandémique

À Vancouver, les organisateurs de l’événement se promettent d’attirer des milliers de personnes sur la 49e Avenue, entre les rues Main et Fraser, de 10 h à 18 h samedi.

Le festival Vaisahki est célébré le premier jour du mois du même nom dans le calendrier sikh, qui correspond habituellement au 13 ou au 14 avril. Il marque la fondation de l’ordre du Khalsa, 1699, qui a donné à la religion sikhe l’essentiel de sa forme actuelle. Le festival marque également la moisson printanière.

Le défilé prévu à Vancouver inclut des prestations musicales, des costumes colorés et des chars allégoriques. Il doit s’élancer du temple Khalsa Diwan, sur la rue Ross, à 11 h et parcourir des segments de la promenade Marine, de la rue Main, de la 49e Avenue, de la rue Fraser et de la 57e Avenue avant de revenir sur la rue Ross.

Plusieurs rues seront fermées de 8 h à 19 h pour l’occasion :

la promenade Marine, entre les rues Ross et Main;

la rue Main, entre la promenade Marine et la 49e Avenue;

la 49e Avenue, entre les rues Main et Fraser;

la rue Fraser, entre la 49e Avenue et la 57e Avenue;

la 57e Avenue, entre les rues Fraser et Ross;

la rue Ross, entre la 57e Avenue et la promenade Marine.

Le samedi 22 avril, ce sera au tour de Surrey de célébrer le Vaisakhi. Les festivités auront lieu de 10 h à 18 h dans les environs de la 128e Rue et de la 76e Avenue.