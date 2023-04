Un club historique de curling d’Ottawa déménagera dans de nouveaux locaux

Le Granite Curling Club de l’ouest d’Ottawa a vu ses impôts fonciers grimper en flèche en 2021 – la patinoire est située à quelques pas d'une future station du train léger dans le quartier de Westboro – et il n'a pas été possible de conclure un accord pour sauver cet équipement.

La plupart des membres ont par conséquent approuvé un projet d'achat d'une nouvelle propriété près de l'autoroute 417 et de l'avenue Pinecrest.

Le nouvel aréna devrait ouvrir à l'automne, selon Greg Mathieu, qui préside le sous-comité de redéveloppement du club, composé de 400 à 500 membres.

C'est un développement à la fois doux et amer. De nombreuses améliorations seront apportées au nouveau bâtiment, notamment un système de chauffage, de ventilation et de climatisation sophistiqué. Et un sol en béton permettra au club de préserver sa valeur à long terme et d'être un peu plus compétitif , a expliqué M. Mathieu.

Cependant, les adieux seront difficiles pour ceux qui apprécient le charme de l'ancien bâtiment.

Beaucoup de gens ont investi dans ce vieux bâtiment et à cet endroit pendant longtemps, ici à Westboro. Ils ont été très gentils avec nous , a-t-il déclaré à l'émission de radio Ottawa Morning de CBC .

Ils apporteront toutes les anciennes bannières, les trophées, les uniformes et les autres souvenirs du club, mais le nouvel espace est beaucoup plus grand et présentera un certain défi en matière de décoration , a-t-il ajouté.

Voici ce à quoi ressemblait l'aréna de la rue Scott lorsqu'elle a ouvert ses portes, dans les années 1950, et ce à quoi elle ressemblait lors de sa dernière semaine d'exploitation. Si vous voulez voir à quoi ressemblera la nouvelle installation, faites défiler le texte jusqu'au bas de cette page.

Avant

Quatre hommes posent avec leurs balais de curling au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest le 19 décembre 1955. (Archives de la Ville d'Ottawa) Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Un joueur de cornemuse joue au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest le 5 novembre 1955. (Archives de la Ville d'Ottawa) Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Les dirigeantes du Granite Curling Club d'Ottawa Ouest posent pour un portrait de groupe le 24 octobre 1955. (Archives de la Ville d'Ottawa) Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Un groupe de personnes à une des extrémités d'une piste de curling regarde quelqu'un lancer une pierre au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest le 27 février 1954. (Archives de la Ville d'Ottawa) Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Quatre hommes posent avec leur trophée au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest le 13 décembre 1955. (Archives de la Ville d'Ottawa) Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Maintenant

Derrière la baie vitrée, les amateurs de curling peuvent observer le jeu. La photo a été prise au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest, situé sur la rue Scott, en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le Tapper Bar à l'intérieur du Granite Curling Club d'Ottawa Ouest sur la rue Scott en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Un homme se prépare à lancer une pierre au club de curling Granite d'Ottawa Ouest, situé sur la rue Scott, en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

De vieilles coupures de presse et d'autres souvenirs exposés au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest, rue Scott, en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Des pierres alignées sur la glace du club de curling Granite de la rue Scott, en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam/CBC

Photos des anciens présidents du club exposées au Granite Curling Club d'Ottawa Ouest, rue Scott, en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Dans le nouvel aréna

Un aperçu de ce à quoi ressemblera le futur club. Photo : Facebook/Granite Curling Club d'Ottawa

Contrairement à son emplacement actuel, le futur club sera situé à l'étage, ce qui permettra au public d'assister aux matchs depuis un meilleur point de vue. Photo : Facebook/Granite Curling Club d'Ottawa

Vue du futur bar et de l'espace de détente du club. Photo : Facebook/Granite Curling Club d'Ottawa

Une autre vue de la zone d'accueil. Photo : Facebook/Granite Curling Club d'Ottawa

L'extérieur du futur club. Photo : Facebook/Granite Curling Club d'Ottawa