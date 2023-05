Bienvenue dans la capitale américaine des ronds-points

Une balade en voiture avec le jovial maire de Carmel, James Brainard, peut durer des heures. Il adore faire découvrir sa ville qui a des allures européennes.

Le maire de Carmel constate une meilleure fluidité de la circulation automobile depuis l'installation des 147 ronds-points. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Notre ville est située dans un endroit sans montagne ni océan et la moitié de l'année le temps est exécrable, dit-il, mais je dis que les gens à Paris ont les mêmes conditions et s'en sortent très bien.

La plaisanterie est amusante, mais il croit fermement qu’une partie de son travail en tant que maire d'une ville nouvelle qui se développe rapidement consiste à concevoir une construction différente pour les gens, pas seulement pour les voitures. Et dans ce sens, les ronds-points font partie de sa vision.

D’ailleurs, sa plus grande fierté, après 27 ans au pouvoir dans la municipalité, c’est d’avoir fait de Carmel la capitale américaine des ronds-points.

Une inspiration européenne

Sa passion pour les carrefours giratoires remonte à l'époque où il étudiait au Royaume-Uni. J'ai commencé à demander aux ingénieurs pourquoi nous installions des feux de circulation alors que les ronds-points semblent tellement plus efficaces aux yeux de ceux qui en ont fait l'expérience.

Une demi-douzaine de nouveaux ronds-points sont actuellement en construction à Carmel dans l'Indiana. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

À ce jour, on compte 147 ronds-points à Carmel, et une demi-douzaine de plus seront aménagés d’ici cet été. L'objectif de James Brainard est qu’il n’y ait qu’un feu de signalisation dans toute la ville, qui compte 100 000 habitants. Ce serait en quelque sorte un retour au Carmel du passé, alors que le premier feu de signalisation de l'Indiana y avait été installé dans les années 1920.

Aujourd’hui, le maire Brainard n’est pas peu fier du résultat. Beaucoup de mes concitoyens me disent qu’ils économisent de 15 à 20 minutes dans leurs trajets quotidiens grâce au remplacement des feux par des ronds-points.

Les ronds-points de Carmel sont souvent surmontés de sculptures artistiques comme celle-ci, de Brad Howe, intitulée Carmel Watusi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il faut dire que la fluidité de la circulation est agréable à Carmel. Il est cependant assez facile d’identifier les automobilistes qui ne sont pas d’ici par leur hésitation à se lancer dans le rond-point. La première fois, ça fait peur. Les gens ne savent pas très bien quand il faut y aller, quand il faut s'arrêter, comment réagir. Mais nous disposons d'un vaste programme de sensibilisation du public , explique le maire. Après tout, il sait aussi que les gens accélèrent toujours juste avant qu'un feu orange devienne rouge. Au rond-point, tout le monde doit ralentir , lance-t-il, comme une évidence.

Des coûts comparables

L’ancien ingénieur de la ville de Carmel Michael McBride a supervisé la construction de dizaines de ronds-points. Il estime que le coût de l'aménagement d'un rond-point est comparable à ceux de l’installation de feux de signalisation ou de l’aménagement d’une intersection. À long terme, il estime que les coûts annuels d'entretien d'une intersection avec feux dépasseront les coûts de construction initiaux d'un rond-point.

Michael McBride, ingénieur et vice-président chez Structure Point, vante les économies de carburant grâce aux ronds-points. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Toujours selon M. McBride, circuler dans des ronds-points est aussi une bonne affaire pour les automobilistes. Les ronds-points permettent d'économiser en moyenne 24 000 gallons [près de 91 000 litres] de carburant par an par rapport à un carrefour avec des feux. Donc, si vous multipliez ce chiffre par le nombre de ronds-points en ville, cela représente plus de 10 millions de dollars d'économies de carburant par an.

On imagine que l’impact sur l’environnement ne peut qu’être bénéfique.

Mais le plus grand avantage pour le bien de tous, selon le maire de la ville, c’est la sécurité.

C'est plus sûr pour les jeunes conducteurs et les conducteurs expérimentés, car ils ont plus de temps de réaction à des vitesses plus faibles. Il s'agit simplement d'une option plus sécuritaire.

Les ronds-points sont une solution pour réduire la vitesse et le nombre d'accidents graves à une intersection. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Selon une étude de l’Institut des assurances pour la sécurité routière, les ronds-points de Carmel ont permis de réduire de 84 % les accidents avec blessures et de près des deux tiers l'ensemble des accidents à ces endroits. Selon Jessica Cicchino, vice-présidente de l’institut, les vitesses réduites dans les ronds-points contribuent également à réduire la gravité des blessures.

Plus de concentration

Mme Cicchino estime que les conducteurs doivent se concentrer davantage lorsqu’ils s’engagent dans les ronds-points.

« C'est dans les ronds-points que le pourcentage de conducteurs manipulant leur téléphone ou se livrant à d'autres activités distrayantes est le plus faible. Les ronds-points requièrent une attention particulière, car il est plus difficile d'y naviguer. » — Une citation de Jessica Cicchino, vice-présidente à l'Institut des assurances pour la sécurité routière

Dans le petit magasin de souvenirs All Things Carmel, on ne peut nier que les ronds-points font la fierté de la ville. On y trouve non seulement des chandails de toutes les couleurs à l’effigie de ronds-points, mais aussi des tasses, des verres à vin et même un jeu de société de cartes sur les fameux ronds-points.

All Things Carmel, le magasin de souvenirs de la ville, propose des produits dérivés autour du thème des ronds-points. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Chelsea Kofsky, la gérante associée de la boutique, reconnaît que la majorité des résidents apprécient les ronds-points. Quand les récalcitrants comprennent comment il faut s’y engager, ils s’y habituent aussi , assure-t-elle.

Il y aurait plus de 9000 ronds-points aux États-Unis. Une tendance qui est à la hausse, mais il y a encore une certaine méconnaissance quant à cette option, selon l’ingénieur Michael McBride. J'ai voyagé partout au pays pour parler aux municipalités et aux États des avantages des ronds-points, et l'une des principales questions pour laquelle on me demande de l'aide est celle de l'élaboration d'une campagne de sensibilisation du public pour aider les conducteurs à comprendre comment naviguer dans les ronds-points.

James Brainard, maire de Carmel en Indiana, rend hommage au passé automobile de sa ville en installant des sculptures thématiques au centre des ronds-points. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Avec une population qui a quadruplé depuis l’arrivée au pouvoir en 1996 de son maire actuel, la ville de Carmel est devenue un exemple à suivre en matière de qualité de vie et de réduction des accidents, selon James Brainard.

« Je sais que les ronds-points jouent un rôle dans le succès de ma municipalité. » — Une citation de James Brainard, maire de Carmel, en Indiana

Le maire continue d’ailleurs d’enrichir l'héritage routier de Carmel puisque, d’ici l’été prochain, nombre de ronds-points seront décorés de sculptures en hommage à l’histoire automobile de la ville. Une façon de clôturer son dernier mandat, lui qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Pour la suite, comme il a plein d’autres projets, il n'entend pas tourner en rond bien longtemps... sauf dans les ronds-points.