Les émissions de GES n’ont que légèrement augmenté en Ontario grâce à la pandémie

Ces données proviennent de l’inventaire officiel canadien des gaz à effet de serre, qui compile les sources d’émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre dans l’ensemble des provinces et des secteurs d'activité, notamment le transport, les divers domaines industriels et la construction.

Ainsi, l'Ontario a produit 150,6 mégatonnes d’émissions de carbone en 2021, soit une hausse de 2,7 % comparativement à 2020. Cette année-là a d’ailleurs été une année où les émissions de GES ont été exceptionnellement basses, un record en 30 ans, soit depuis que ces chiffres sont colligés.

Également, les niveaux d’émissions de GES en 2021 ne sont pas revenus à des niveaux prépandémiques, ce qui laisse entrevoir à certains défenseurs environnementaux une fenêtre de progrès dans la lutte contre le changement climatique.

Les émissions de 2021 ont été près de 8 % plus basses que celles de 2019.

La pandémie a énormément chamboulé notre économie, de notre vie quotidienne à la façon dont nous nous rendons au travail , souligne Carolyn Kim, directrice des communautés et de la décarbonisation pour le Pembina Institute, un groupe de réflexion sur l’énergie propre.

Espérons que nous profiterons de cette occasion d’apprentissage pour réfléchir à la façon dont nous maintenons cette tendance , ajoute-t-elle.

Le premier ministre Doug Ford a promis qu'en 2030, les émissions de GES seront 30 % plus basses que celles de 2005. C’est d’ailleurs la cible à laquelle s’est engagé le Canada au terme de l’Accord de Paris. Pour la province, cela équivaut à réduire les émissions annuelles à 144 mégatonnes.

Si les chiffres de 2021 pourraient laisser penser que la province est proche d’atteindre sa cible, il faut toutefois garder à l’esprit la hausse de la population et la demande énergétique qui l’accompagne.

Afin d’atteindre son objectif, l’Ontario devra absolument, selon Carolyn Kim, réduire les émissions des bâtiments résidentiels et commerciaux, surtout en ce qui concerne le chauffage. De même, la province devrait réduire l’usage de combustibles fossiles pour produire de l’électricité, estime cette experte.

L’Ontario devrait protéger son avantage dans les énergies propres. Depuis plusieurs années, nous avons un réseau propre , souligne-t-elle.

La majeure partie des réductions d’émissions de GES au cours des dix dernières années résulte de l’élimination de l’usage du charbon pour produire du courant électrique.

Le ministre de l’Environnement David Piccini le reconnaît d’ailleurs dans un message écrit.

L’Ontario est responsable de la quasi-totalité des progrès canadiens en ce qui a trait à l’Accord de Paris. Ce résultat a été possible grâce au travail des gouvernements successifs , écrit-il.

Notre gouvernement va continuer à combattre le changement climatique en construisant les infrastructures vertes dont l’Ontario a besoin, en créant les conditions pour des emplois propres pour les générations futures et en travaillant en partenariat avec le secteur industriel pour le décarboniser , promet le ministre.

Après l'arrivée au pouvoir du gouvernement Ford, les émissions de l’Ontario ont pourtant augmenté en 2018 et en 2019, allant ainsi à l’encontre d’une tendance à la baisse qui s’était établie dans la décennie précédente.

Algoma Steel, Arcelor Mittal et Imperial Oil font partie des industries les plus polluantes en Ontario. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

L’an dernier, le gouvernement a revu son plan pour atteindre les objectifs de 2030.

Le nouveau plan se base sur trois axes : l'instauration de normes strictes en ce qui concerne les émissions des industries lourdes, un plan pour faire passer l’industrie métallurgique des fournaises au charbon à des fournaises alimentées à l'électricité et une part obligatoire de contenus renouvelables dans les carburants pour les rendre plus écologiques.

Les nouvelles données montrent que le secteur du transport, qui est responsable de près d'un tiers des émissions de GES en Ontario, compte pour près de trois quarts des réductions des émissions de GES en Ontario depuis 2019.

Cela suggère que les changements que la pandémie a créés dans les déplacements, avec le travail à la maison et davantage de rencontres virtuelles, sont la raison au cœur de cette baisse des émissions de GES.

Il faut toutefois noter que la situation en 2021 était encore bien loin d’un retour à la normale en Ontario. L'obligation de rester à la maison a été instaurée en hiver et au printemps et les écoles de la province ont fonctionné en ligne pendant près de la moitié de l’année.

Le rapport montre aussi que les usines métallurgiques dans la province sont nettement plus productrices de GES que toutes les autres industries de la province. À elles trois, elles produisent autant de GES que les 12 autres industries du classement.

D’après les informations de Mike Crawley