L’Océanic perd le premier match contre les Remparts

L’équipe bas-laurentienne s’est néanmoins bien battue en dominant la première période 22-6 au chapitre des lancers, et ce, même si elle s’est terminée sur une égalité de 1-1.

Alexander Gaudio, William Dumoulin et Julien Béland ont été les trois marqueurs de l’Océanic.

But refusé

Les Nics ont cependant dû faire face à un but refusé qui aurait créé l’égalité en troisième période.

À l’issue du match, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a manifesté son incompréhension devant ce but accordé, puis refusé.

En troisième période, je pense que le point tournant est le but refusé , a-t-il affirmé. […] Je pense que c’est un point qui est majeur, la game aurait été 4 à 4 à ce moment-là, c’est un très gros but. Je pense que de notre côté, on a été un peu dérangé par cet appel-là. On a moins bien joué par la suite. C’est quelque chose qu’il va falloir adresser puis corriger.

Le patron de l'Océanic s’est tout de même dit fier de ses jeunes et des efforts qu’ils ont déployés.

« Les deux premières périodes étaient très, très bonnes. On était sur la rondelle. J’ai vu de très belles choses. » — Une citation de Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l’Océanic

C’était quand même un bon match de hockey, malgré deux gros revirements qui nous ont fait mal. [Les Remparts] ont des répliques assassines dans ce temps-là, il faut faire attention à ça , a souligné Serge Beausoleil.

Prochains matchs

Les Remparts tenteront de remporter samedi après-midi à Québec leur sixième victoire consécutive depuis le début des séries éliminatoires. Le duel se poursuivra ensuite mardi et mercredi au Colisée de Rimouski.

L'entraîneur-chef a confiance pour la suite de la série. Il assure que le moral de l’équipe est encore assez bon .

On sait que c’est un gros challenge pour nous Québec. [Vendredi] soir, on a prouvé qu’au niveau physique, de l’engagement, des chances de marquer, de la possession de rondelles, on était là , a fait remarquer Serge Beausoleil.

Avec la collaboration de René Levesque