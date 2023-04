Décès du guitariste Mark Sheehan, du groupe rock irlandais The Script, à 46 ans

Le groupe a indiqué que Sheehan est mort à l'hôpital, vendredi, après une brève maladie. Dans une déclaration, The Script l'a qualifié de mari, père, frère, compagnon de bande et ami très aimé .

Le groupe a été formé à Dublin en 2001 par Mark Sheehan, le chanteur Danny O'Donoghue et le batteur Glen Power. The Script a dominé les palmarès au Royaume-Uni, en Irlande et ailleurs avec son premier album éponyme en 2008, qui comprenait les succès We Cry, Breakeven et The Man Who Can't Be Moved. Ces titres ont atteint le premier rang des palmarès dans cinq pays.

Le son pop rock du groupe en a fait l'un des groupes irlandais les plus populaires des années 2010. Six albums de The Script se sont retrouvés dans le Top 10 au Royaume-Uni et un figure parmi les trois meilleurs albums aux États-Unis.

Le président irlandais Michael D. Higgins a fait l'éloge de l'originalité et de l'excellence du groupe et a présenté ses condoléances à la famille de Mark Sheehan.

Grâce à leur musique, Mark et The Script ont joué un rôle remarquable dans la poursuite et la promotion de cette fière tradition de succès musical irlandais à travers le monde , a déclaré M. Higgins.

Le guitariste Mark Sheehan laisse dans le deuil sa femme Rina et leurs trois enfants.