L’impossible bataille contre les surdoses mortelles de fentanyl à New York

Le nombre de décès par surdose d’opioïdes va de record en record à New York. Les services policiers et les procureurs tentent tant bien que mal de juguler cette épidémie due au trafic de drogues, mais la tâche est compliquée par des lois devenues trop laxistes.

Toutes les trois heures, une personne meurt d'une surdose de drogue dans la mégapole new-yorkaise. L'abus de fentanyl est en cause dans 80 % des 2800 morts par surdose qui y ont été recensées l’an dernier.

Pour se rendre compte de la gravité de la situation, il suffit de se rendre à l'intersection de Park Avenue et de la 125e Rue, dans East Harlem, un des quartiers new-yorkais les plus touchés par la toxicomanie. Sur quelques coins de rue, le même phénomène se répète : une poignée de revendeurs de drogue sont en quête de clients potentiels.

Dans ce quartier urbain où la pauvreté est évidente se trouve un des rares centres d’injection supervisée de cette ville, inspiré du modèle vancouvérois du Downtown East Side.

Encerclés par les décès

Selon Shawn Hill, résident de Harlem qui a cofondé la Greater Harlem Coalition, cet endroit n’est pas le plus indiqué. Vous avez vu ces hommes qui vendent de la drogue devant lesquels nous sommes passés? C’est le dernier endroit où devraient se trouver des gens qui ont essayé de se sortir de la toxicomanie , tranche-t-il.

De plus, ce lieu est situé à proximité de logements sociaux supervisés.

Shawn Hill, cofondateur de la Greater Harlem Coalition, est inquiet de la flambée des surdoses à New York à cause de la prolifération des revendeurs d'opioïdes dans les rues. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

C’est d’ailleurs devant la façade d’un de ces bâtiments que Shawn Hill croise Dominique, une résidente originaire d’Haïti. Il y a des problèmes de drogue partout ici, le fentanyl fait des ravages , dit-elle dans un français créole parsemé de mots anglais.

Il faut dire que des décès par surdose d'opioïdes surviennent tout autour de Dominique depuis quelques semaines, dans l'immeuble où elle habite. Six morts en peu de temps. Il y a quelque temps, à l'étage où se trouve son appartement, l’odeur de cadavre était insupportable; son voisin était mort d’une surdose depuis une semaine.

Guerre ouverte contre le trafic

Pour tenter de lutter contre ce trafic de drogues ravageur, Bridget Brennan gère 180 personnes, dont 70 avocats et une vingtaine d'enquêteurs sur le terrain. En tant que procureure spéciale assignée aux stupéfiants à la Ville de New York, elle est intrinsèquement optimiste quant à l’éradication future de ce fléau. Mais elle avoue que cette épidémie de surdoses aux opioïdes est un cataclysme pour la mégapole.

New York est toujours une des villes du pays les plus durement touchées chaque fois qu'il y a une épidémie de stupéfiants, explique-t-elle. Je pense que c'est parce que nous sommes un lieu d'importation majeur, notamment à travers le plus grand marché de fruits et légumes frais du monde, dans le Bronx, qui génère un flux de camions qui y déchargent leurs produits.

Ce commerce à grande échelle est en fait, selon elle, une très bonne couverture pour dissimuler le fentanyl, qui traverse la frontière en provenance du Mexique, jusque dans sa ville.

Bridget Brennan, procureure spéciale assignée aux stupéfiants, tente de lutter contre le trafic de drogues dans les cinq arrondissements de New York. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Bridget Brennan a commencé sa carrière dans les années 1990 au bureau du procureur de Manhattan, au moment où une autre épidémie de surdoses sévissait en ville : celle du crack. Elle a donc l’étrange privilège de pouvoir comparer les ravages de ces deux drogues à New York.

Le problème du crack était associé à davantage de violence, alors que le fentanyl est associé à un plus grand nombre de décès. Mais la différence la plus importante entre les deux, c'est que le crack provient de la cocaïne et que la cocaïne provient d'une plante. Alors qu’il existe des moyens d'interrompre la croissance de la plante, ce n’est pas possible avec le fentanyl, un produit chimique qui provient principalement de Chine et qui est acheminé au Mexique, où il est mélangé dans de grands ou de petits laboratoires par de nombreuses personnes différentes , détaille la procureure spéciale Brennan.

Une fois le fentanyl arrivé à New York, il est trop tard pour stopper complètement la revente de cet opioïde dévastateur.

Records de saisies

En collaboration avec la police de New York, le FBI et l’agence fédérale de lutte contre le trafic de stupéfiants, le bureau de Bridget Brennan tente d’intensifier les saisies de fentanyl sous forme de cachets ou de poudre. En 2022, ils ont saisi l’équivalent de 72 millions de doses mortelles de fentanyl, un record absolu.

Les surdoses aux opioïdes ont explosé à New York depuis un an. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Par contre, comme le constate chaque jour Shawn Hill, il n'en va pas de même pour les arrestations et les condamnations de revendeurs d’opioïdes dans les rues.

Au cours des trois ou quatre dernières années, il est devenu plus difficile pour la police d'arrêter et de détenir une personne pour un délit mineur, explique-t-il. C'est comme si le balancier était allé trop loin vers la gauche après être allé trop loin vers la droite. Bon nombre de nos voisins sont inquiets, car ils voient des personnes arrêtées puis immédiatement relâchées dans la rue pour y commettre les mêmes actes.

En cause : un allègement des lois de l’État de New York pour ce genre de délit, ce qui ne fait qu’encourager le commerce illicite de fentanyl. Cela complique davantage le travail de la procureure spéciale de la Ville de New York.

Des lois trop laxistes

Lorsqu'ils sont arrêtés, les trafiquants nous disent : "Vous pouvez m'arrêter, mais je serai de retour dans quelques heures ou demain" , explique la procureure spéciale Brennan.

« Les personnes vraiment incorrigibles, qui ne changent jamais, nous les arrêtons encore et encore, et peut-être qu'au bout de la quatrième ou de la cinquième fois, elles seront emprisonnées. Mais c'est beaucoup de ressources à investir dans ce domaine. » — Une citation de Bridget Brennan, procureure spéciale à la Ville de New York

Récemment, le maire de New York, Eric Adams, a plaidé pour une amélioration de la réforme judiciaire afin d’endiguer l’épidémie de surdoses aux opioïdes. Si nous ne l’arrêtons pas, cette crise détruira les générations futures , a-t-il martelé.

La gouverneure démocrate de l’État, Kathy Hochul, dit vouloir changer les choses, mais elle fait face à de la résistance au sein de l'Assemblée législative de l’État, majoritairement démocrate.

Les courants de pensée plus libéraux n’ont pas la faveur de la procureure Bridget Brennan. Il y a beaucoup de soutien pour des solutions comme les centres d’injection supervisée, mais je ne pense pas que cette option empêchera les revendeurs de faire du trafic de drogue, parce qu’ils sont avides et ne se soucient pas des vies.

Des opioïdes de plus en plus dangereux

Signe que l’épidémie de surdoses n’est pas près de s’arrêter, les services de la procureure spéciale trouvent maintenant dans la rue du fentanyl mélangé non seulement à de la cocaïne et à de l'héroïne mais aussi à de la xylazine, un tranquillisant pour animaux.

Baptisée tranq, cette drogue nouveau genre transforme les toxicomanes en véritables zombies dans les rues et cause aussi des nécroses de la peau. Certains ont perdu des membres après avoir consommé ces produits toxiques , a constaté Bridget Brennan.

Le bureau de Bridget Brennan supervise 180 personnes assignées à la traque des revendeurs de drogue à New York. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Shawn Hill, qui voit son Harlem souffrir des ravages du fentanyl jour après jour, attend impatiemment un renversement de situation contre la peste du trafic de drogues.

Il veille sur les résidents des logements sociaux et essaie de les impliquer dans le jardin communautaire qu’il entretient non loin de là, dans l’espoir, pour l’instant illusoire, que les revendeurs de drogue feront bientôt les frais d’un renforcement nécessaire des lois.