Un week-end sur les pentes et sur le vert

Les conditions météorologiques et la fonte des neiges ont permis l'ouverture hâtive de quelques terrains de golf en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien depuis jeudi. Les nombreux amateurs n’ont pas attendu très longtemps pour réserver leur premier départ.

Ouvert depuis le 13 avril, le Club de Golf Tecumseh, à Gatineau, est l’un des premiers à avoir ouvert. Son directeur, Hugues Fournier, peine encore à croire que la saison est commencée.

j'avais en tête plutôt autour du 20 avril que le 13. Là, je pense que même ce week-end on tombe dans des conditions qui sont plus que respectables, donc c'est cinq jours d'avance sur ce qu'on avait prévu , commente-t-il.

Le beau temps est assez exceptionnel et c'est vraiment ce qui retient l'attention. Les amateurs de sports extérieurs avaient le choix entre faire du ski, comme en hiver, ou jouer au golf, comme au beau milieu de l'été.

M. Fournier se dit agréablement surpris de la qualité de son terrain en raison de la chute de verglas des journées précédentes.

C’est environ 400 golfeurs qui ont réservé leur place pour le premier week-end d'activité, affirme M. Fournier.

C'est un beau week-end qui s'annonce pour nous et pour les golfeurs de l'Outaouais , commente le directeur du Club de Golf Tecumseh.

Hugues Fournier, directeur du club de Golf Tecumseh Photo : Radio-Canada

Où faire du golf cette fin de semaine dans la région ? Airlane Golf Club à Prescott

Le Club de Golf Tecumseh à Gatineau

Lombard Glen Golf Club à Lombardy

Mapleview Golf & Country Club à Perth

Un dernier week-end sur les pistes

Pendant ce temps, les skieurs ont droit à une dernière fin de semaine pour dévaler les pentes.

Le centre de ski Camp Fortune, à Chelsea en Outaouais, sera ouvert jusqu’à 15 h dimanche, pour le Festival de la slush.

C’est toujours notre but de terminer [la saison] à la mi-avril ou à la fin du mois d’avril. C’est vraiment dame nature qui prend la décision pour nous , explique Erin Boucher, la directrice du Camp fortune.

Avec une température ressentie de 25 degrés Celsius samedi, plusieurs sont allés skier en tenue estivale.

Quelque 500 skieurs se sont rendus au Camp Fortune samedi. Photo : Radio-Canada

La saison de ski c’est vraiment sérieux. Il y a des skieurs qui aiment faire le plus de descentes possible. Aujourd’hui, le but c’est vraiment de s’amuser avec ses amis et sa famille , dit Mme Boucher.

Cinq pistes étaient ouvertes samedi et les skieurs étaient nombreux malgré la neige granuleuse.

Ce sont des conditions difficiles pour les débutants , concède Mme Boucher.

Par ailleurs, cette dernière se dit satisfaite de la saison 2022-2023, qui a été marquée par de grandes quantités de neige, même si elle a débuté un peu plus tard qu’à l’habitude.

Avec les informations d'Olivier Daoust et Camille Kasisi-Monet