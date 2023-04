Des travaux sur la 395 qui réjouissent à Preissac et Sainte-Gertrude-Manneville

Dans sa programmation dévoilée mercredi dernier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit réaliser un chantier majeur estimé entre 5 et 10 millions de dollars entre Preissac et Sainte-Gertrude-Manneville à l’été 2024.

On parle d’environ 12 kilomètres de travaux, entre le chemin Vautrin à Preissac et on se rend à la limite des travaux du pont reconstruit il y a quelques années dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville. C’est une réhabilitation en profondeur de la chaussée, la reconstruction de 10 ponceaux et la correction de trois déformations permanentes. On va remplacer des glissières de sécurité. Il va y avoir l’asphaltage et le rechargement des accotements , explique Nicole Gaulin, porte-parole régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La courbe de l'ancien dépanneur, à Sainte-Gertrude-Manneville, serait particulièrement problématique selon le maire Pascal Rheault. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire de Preissac, Donald Rheault, a fait de l’amélioration de la route 395 l’un de ses principaux chevaux de bataille. Si seulement le quart du chantier projeté est situé sur son territoire, il se réjouit de voir le ministère des Transports investir chaque année sur cette route.

« Dans ce cas-ci, c’est très apprécié comme travaux. Ce ne sera pas rien qu’une petite couche d’asphalte, puis on attend 3 ou 4 ans pour la refaire. C’est plutôt comme ce qu’ils avaient fait en 2017, à partir du village de Preissac en allant vers Rouyn-Noranda. Sur une dizaine de kilomètres, ils avaient vraiment changé tous les ponceaux, refait le fond du chemin pour asphalter, c’était des travaux majeurs », souligne-t-il.

Le maire de Sainte-Gertrude-Manneville, Pascal Rheault, est heureux de voir ce tronçon enfin être refait. Bien qu’une couche d’usure avait été appliquée en 2021, il croit qu’il fallait beaucoup plus pour sécuriser cette portion de la route 395 qui sépare son village de celui de Preissac.

Il était vraiment dû pour être restauré, il commençait à être dangereux. Je pense que c’est une bonne nouvelle pour les citoyens, autant les citoyens de Sainte-Gertrude-Manneville que les citoyens de Preissac, et il y a quand même beaucoup de trafic avec les mines à Preissac. Je pense que ça va être un gros plus , affirme-t-il.

Stabilisation d’un talus

Les travaux couvriront 12 kilomètres, à partir du chemin Vautrin de Preissac jusqu'au village de Sainte-Gertrude-Mannville. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dans sa programmation 2023-2025, le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit aussi un investissement de moins de 1 million de dollars pour la stabilisation d’un talus dès cet été.

Le talus dont il est question est la pente intérieure dans l’accotement de la route 395, près du lac Preissac , précise Nicole Gaulin.