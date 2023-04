Des textiles recyclés et durables pour une industrie de la mode moins polluante

La société québécoise Oraki, par exemple, présente ses vêtements élaborés à base de matières recyclées et de fibres naturelles. Elle incorpore des textiles à base de plastique recyclé, de filets de pêche et de vieux tapis, de même que des fibres naturelles à base de maïs et de bois.

Je pense que c'est ça, l'avenir de l'industrie. On n’a pas d’autre choix en tant que société d'aller dans ce sens pour évoluer et pour faire attention à notre belle Terre , avance Cynthia Savard, fondatrice d’Oraki.

Œuvrant dans l’industrie de la mode depuis une vingtaine d’années, elle a lancé son entreprise à la suite de la naissance de ses enfants. J’avais besoin de créer quelque chose de mes propres mains, de changer cette industrie que j'aime tant , raconte-t-elle.

« Je voulais faire quelque chose de plus fort que seulement produire des vêtements. » — Une citation de Cynthia Savard, fondatrice d’Oraki

Les bouteilles en polyéthylène téréphtalate qui portent le numéro 1, ou PET 1, sont faites d'un des plastiques les plus recyclés et sont utilisées pour produire des textiles. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Industrie polluante

Selon un rapport de 2022 de l’organisation Stand Earth, l'industrie de la mode est responsable de 5 % à 8 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète.

Des données de 2019 du programme de l’Organisation des Nations unies pour l’environnement (UNEP) et de la Fondation Ellen MacArthur indiquent qu’environ 20 % des eaux usées dans le monde proviennent de la teinture et du traitement des tissus.

Selon ces données, 87 % du total des fibres utilisées pour fabriquer des vêtements sont incinérées ou mises à la décharge. Si les tendances démographiques et les modes de vie maintiennent leur croissance, disent ces organismes, la consommation mondiale de vêtements passera de 62 millions de tonnes métriques en 2019 à 102 millions de tonnes en 2029.

« C’est tout simplement obscène de voir la quantité de vêtements produits. Les effets environnementaux de cette production sont tout simplement épouvantables. » — Une citation de Tyler Udall, directeur du programme de design de mode au collège Blanche Macdonald de Vancouver

Tyler Udall tient pour responsables les entreprises de mode éphémère, ou fast fashion en anglais. Un des aspects les plus sombres de la mode, en particulier au cours des deux dernières décennies, c'est la mode éphémère et l'attachement de la société à son égard. Notre empreinte environnementale est absolument déplorable , ajoute-t-il.

L'industrie de la mode génère entre 5 % et 8 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Photo : Mohammed Anwarul Kabir Choudhury/Alamy

En 2018, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, des acteurs importants de l’industrie de la mode ont participé à la création de la Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique.

Cette charte souhaite que l’industrie de la mode atteigne des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. Des entreprises comme Burberry, Aldo, H&M, Nike, Decathlon et Inditex, propriétaire de Zara, font partie des plus de 100 signataires de la Charte.

Une analyse de l’organisme Stand Earth de 2021 indiquait que neuf des plus grandes marques signataires de la Charte, à moins de procéder à des changements significatifs, ne parviendraient pas à réduire leurs émissions de 55 % d'ici à 2030.

Des textiles à base d'algues

Que ce soit l’un ou l'autre, cela ne m'empêchera pas de toujours faire ça , répond Cynthia Savard à propos de l’utilisation de textiles durables chez Oraki. J'ai commencé quand ce n'était pas une tendance et je vais continuer à innover.

Des innovations technologiques dans le domaine des textiles, comme le cuir de champignon fait à base de mycélium, des textiles à base d’algues ou de marc de café, contribuent à l’effort de durabilité de l’industrie. La réutilisation et la récupération sont également des voies d’avenir, selon Tyler Udall, du collège Blanche Macdonald.

« Non seulement nous éduquons les nouveaux designers sur ce que représente l'utilisation des produits en matière de durabilité, mais nous leur montrons aussi à explorer des solutions innovantes. » — Une citation de Tyler Udall, directeur du programme de design de mode au collège Blanche Macdonald

Tyler Udall a bon espoir dans la plus jeune génération. Lorsqu'ils achètent des produits d'une entreprise, ils font preuve d'une grande diligence et explorent l'authenticité de cette entreprise , indique-t-il.