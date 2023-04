La police demande l’aide du public pour identifier une personne décédée

La police était intervenue ce jour-là vers 18 h après un appel à l’intersection de la rue Yonge et de l'avenue Eglinton.

En arrivant, les policiers ont trouvé une personne décédée dans une cage d’escalier, sans pièce d’identité.

La victime avait les cheveux bouclés, plus longs sur le dessus et plus courts sur les côtés. Elle portait un short en jean, un pantalon de jogging gris, des baskets grises, blanches et bleues, une veste bleue et noire et avait un sac rouge et blanc.

Une enquête a révélé que cette personne se trouvait à un guichet automatique près du 2346 rue Yonge, le vendredi 31 mars 2023, à 20 h 50.

Les images des caméras de sécurité sont disponibles.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 416-808-5300, ou Échec au crime de manière anonyme au 416-222-TIPS (8477).

Avec les informations de CBC