Pénurie d’eau, feux de forêt… ce que pourrait impliquer un hiver sec dans les Rocheuses

Selon John Pomeroy, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les ressources en eau et le changement climatique à l'Université de la Saskatchewan, le manteau neigeux dans les Rocheuses se situe entre le quart le plus bas et les 10 % les plus bas de toutes les années mesurées au cours du dernier demi-siècle dans la région de Kananaskis-Banff .

Il s'agit sans aucun doute d'une année à faible enneigement , souligne l’expert basé à Canmore.

Les relevés d'enneigement effectués à la fin du mois de mars ont révélé des conditions d'enneigement en montagne très inférieures à la moyenne dans la partie supérieure du bassin de la rivière Bow, confirme Colleen Walford, prévisionniste au ministère de l'Environnement de l'Alberta.

Des débits inférieurs à la normale peuvent entraîner une pénurie d'eau pour les villes et les agriculteurs qui dépendent de la fonte des neiges pour irriguer leurs champs.

Les faibles niveaux des rivières sont également problématiques pour les poissons, souligne John Pomeroy, car ils signifient généralement des températures de l'eau plus élevées : C'est mortel pour les truites.

Le risque de feux de forêt a également tendance à être plus élevé pendant les années où l'accumulation de neige en montagne est faible et où la fonte des neiges est précoce, relève M. Pomeroy.

Il cite l'exemple de l'incendie de Fort McMurray en 2016, une année où le manteau neigeux était faible, où la fonte des neiges était précoce et où des températures de 30 degrés Celsius ont été enregistrées pendant quelques jours à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai.

C'est l'ingrédient idéal pour un incendie de grande ampleur , soutient l’expert.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  John Pomeroy est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les ressources en eau et le changement climatique. Selon lui, les accumulations de neige sont aujourd'hui inférieures de moitié à ce qu'elles auraient été il y a un demi-siècle. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek/CBC

Comme l'a souligné Colleen Walford, un printemps humide peut encore changer la donne.

Une inondation n'est même pas à exclure si les pluies sont abondantes au printemps, surtout si elles s'ajoutent à un manteau neigeux qui s'est formé tardivement. Je pense que nous devrons être attentifs , dit-elle.

Une tendance plus large

Le manteau neigeux inférieur à la normale de cette année s'inscrit dans une tendance plus large, explique M. Pomeroy qui s'est entretenu avec CBC /Radio-Canada lors d'un voyage d'études de la neige à Marmot Creek, dans la vallée de Kananaskis.

« C'est une chose à laquelle nous devons faire face : le changement climatique est là, maintenant, et il influence déjà les ressources en eau de cette région. » — Une citation de John Pomeroy, Université de la Saskatchewan

Alors que les accumulations de neige en altitude n'ont pas encore montré de changement notable, à plus basse altitude dans la région de Kananaskis, les accumulations de neige sont aujourd'hui inférieures de moitié à ce qu'elles auraient été dans les années 1960 et 1970, relève-t-il.

Les températures hivernales dans la région augmentent également à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale.

Avec les informations de Paula Duhatschek