De réfugiées à propriétaires d’entreprises : l’inspirante histoire de 6 sœurs à Winnipeg

Les six sœurs Bahati d’origine congolaise ont toutes lancé leur entreprise au Manitoba, 10 ans après être arrivées à Winnipeg en fuyant la guerre civile en République démocratique du Congo (RDC).

À 25 ans, Alliance Bahati donne le crédit de ce succès à leur mère, qu’elle décrit comme une battante , qui faisait du porte-à-porte pour promouvoir ses créations de vêtements.

Alliance Bahati est l’avant-dernière de la famille. Comme sa mère, elle a créé sa ligne de vêtements.

Parmi les autres sœurs de la famille Bahati, Rachel, 35 ans, possède aussi une entreprise de mode. L’aînée, Sylvie, âgée de 37 ans, a une agence de locations à court terme ainsi qu’une entreprise de nettoyage commercial. Francine, 34 ans, a une marque de maquillage. À 31 ans, Odette a une société de décoration d’intérieur de luxe. La plus jeune âgée de 23 ans, Glodi, est photographe.

Alliance Bahati a lancé sa marque Kindja Collections en 2018. Elle estime que son sens de la mode et ses inspirations lui ont été transmis par sa mère et sa grand-mère.

Je m’exprime à travers les vêtements, alors j’aime quand les gens se montrent et s’affichent , confie-t-elle.

Une vie à reconstruire

Les Bahati sont déjà repartis de zéro à deux reprises.

La famille a dû fuir la guerre civile en RDC en 2002 pour se réfugier en Ouganda. Ils ont ensuite attendu 10 ans pour enfin immigrer au Canada.

Durant ces années d’attente, la famille a dû redoubler de créativité, poussée par le manque d’argent.

Esperance Safari Bahati et Bahati Mulimbwa Deo, les parents des sœurs Bahati. Photo : Fourni par Glodi Bahati

La mère de la famille, Safari Bahati, préparait de la nourriture et demandait à ses filles de l'aider à la vendre sur le bord de la route, raconte Rachel, qui a aujourd'hui sa ligne de vêtements.

En tant que réfugiées, les filles ont été inspirées par leur mère qui a monté son entreprise alors qu'elle ne parlait même pas anglais à l’époque.

Alliance Bahati témoigne de la motivation de sa mère. Imaginez une réfugiée dans un pays étranger, qui ne connaît aucun ministre ni aucun membre du parlement, et qui se présente sans rendez-vous et dit "J’ai une tenue qui pourrait vous aller." Et, littéralement, un ministre ougandais l’achetait , raconte-t-elle.

L’aînée, Sylvie Bahati , est persuadée que c’est ainsi qu’elle et ses sœurs ont appris le travail indépendant.

Le fruit des prières

Odette Bahati , la décoratrice d’intérieur, pense que les séances de prière organisée par leur père, également pasteur, ont joué un rôle majeur dans la cohésion de la famille.

Avant de venir au Canada, les Bahati ont prié pour que les gens les accueillent et qu’ils vivent des années fructueuses, explique Sylvie Bahati, et tout cela s’est réalisé, affirme-t-elle.

Le premier jour de notre arrivée dans ce pays, quelqu’un nous a offert une voiture. Il nous avait vus aux informations , se souvient-elle. Chaque jour, des personnes ont déposé de la nourriture et des vêtements pour les aider à s’installer.

Les sœurs Bahati et leur famille élargie lors du baptême de la fille d'Odette Bahati Bueckert. La photo a été présentée dans l'exposition « Notes on Self-Invention » de Glodi Bahati. Photo : Glodi Bahati

Pour nous, c’est le fruit des prières que nous continuons à faire , croit Sylvie.

Inspirer les autres immigrants

Odette Bahati souhaite que leur réussite inspire d’autres immigrants. Elle dit vouloir que les gens se disent Ces filles sont arrivées ici sans rien et elles ont réussi .

Les sœurs ont de grands objectifs pour leurs entreprises, mais elles veulent aussi fournir des emplois aux nouveaux immigrants.

L’humanitaire a toujours été au cœur de tout ce qu’elles font, et les sœurs envisagent de créer une organisation non gouvernementale pour aider les réfugiés ici et à l’étranger, explique Sylvie.

Avec les informations de Nampande Londe