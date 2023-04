70 % des RPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’ont pas de génératrice

La région se situe à l'avant-dernier rang au Québec à ce chapitre.

C’est ce que révèle une compilation de données effectuée par Radio-Canada. Au Québec, la moyenne est de 47 %.

Sur les 82 RPA de la région, 57 ne sont pas encore équipées d'un système de génératrice. Sur ces 57 résidences, 46 ont des ascenseurs.

Trop cher, selon la Villa Beauvoir

La Villa Beauvoir, à Alma, a été touchée par une panne d’électricité d’une durée de plus de 24 heures en décembre dernier. Son directeur général, David Boily, a souhaité se procurer une génératrice après cet incident, mais il a changé d’avis en raison de ce qu’il aurait dû débourser. Après notre dernière panne de courant, on a voulu en acheter une, mais quand on a fait le tour, on s’est rendu compte que c’était une solution extrêmement coûteuse. On parle de quelque chose qui peut atteindre les 20 000 $ , avoue-t-il.

David Boily, directeur général de la Villa Beauvoir. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

M. Boily espère d’ailleurs que le gouvernement décidera de subventionner les RPA qui désirent se procurer une génératrice. On ne se le cachera pas : les RPA ne sont pas ce qui est le plus rentable en ce moment, donc je m'attends à ce qu’un plan de financement soit mis en place pour nous aider à nous procurer le matériel nécessaire , anticipe-t-il.

Une génératrice achetée au Brunois

Certaines directions de résidences ont cependant décidé d’investir afin de se procurer une génératrice, notamment la résidence Le Brunois, à Saint-Bruno. Une panne de courant a affecté cette résidence au cours des derniers mois et la direction souhaite se préparer pour ne pas revivre la même chose. Il faut s’organiser pour être indépendants et autonomes. J’ai 23 résidents, donc déplacer tout le monde, ça peut être assez compliqué , dit la propriétaire, Mona Friolet.

Toutefois, elle se désole de ne pas avoir droit à des subventions. C’est décevant que le gouvernement ne nous donne pas plus parce que ça nous fait investir de gros montants , confie-t-elle.

Inquiétudes

Certains résidents aimeraient que leur établissement soit doté d’une génératrice. Ce que j’ai vécu, c’était très difficile. On n'a pas de clarté dans les corridors, on n'a pas de clarté dans notre chambre. Comme on n'est pas jeunes, il faut faire attention dans ces situations-là pour ne pas tomber nulle part. Donc, oui, je me sentirais mieux si je savais qu’on avait une génératrice , explique une résidente de la Villa Beauvoir, Marguerite Boily.

À défaut de ne pas avoir de génératrices, des résidents croient qu’il est important d’utiliser des solutions de rechange. Il suffit d’avoir des lampes de poche et de garder ça près de nous. Ça coûte une bagatelle. Ceux qui sont plus craintifs peuvent rester dans leur chambre et ils auront l’aide dont ils ont besoin , affirme une autre résidente au même endroit.

Un texte d'Alexis Muckle