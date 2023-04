Le Guichet d’accès à la première ligne suscite de la frustration en Outaouais

Jonathan Duguay est un résident de Gatineau qui a subi une importante blessure au genou à la suite d’un accident survenu en novembre dernier. N’ayant pas de médecin de famille, il a dû composer avec le GAP .

Le GAP est un service téléphonique accessible au 811 et qui permet aux patients n’ayant pas de médecin de famille d’obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé.

Alors que sa situation nécessitait des soins, M. Duguay a tenté de rejoindre un professionnel via la ligne téléphonique du service, mais son expérience ne s’est pas déroulée comme il l’aurait souhaité.

Jonathan Duguay, résident de Gatineau Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

J’ai essayé d’appeler la ligne, j’ai été transféré en attente et j’ai attendu près de trois heures et malheureusement la ligne a coupé. Quand j’ai rappelé pour avoir une place, j’ai demandé d'être prioritaire parce que la ligne avait raccroché, mais ils m’ont dit que c’était impossible [...], donc j’ai attendu [de nouveau pendant] trois heures, puis la ligne a encore été coupée.

Devant cette impasse, M. Duguay raconte avoir été obligé de se rendre en béquille dans une clinique de la ville pour pouvoir consulter. N’ayant pas de rendez-vous, il confie que c’est grâce à la bienveillance de la secrétaire de la clinique qu'il a finalement pu voir un médecin.

« Je trouve ça complètement inacceptable d’avoir à attendre plus de trois heures au téléphone, surtout qu’il est supposé avoir plusieurs moyens dont un système en ligne, Clic Santé, puis un système comme ça par les moyens téléphoniques. Les deux façons ne fonctionnent pas présentement » — Une citation de Jonathan Duguay, résident de Gatineau

M. Duguay ne serait d’ailleurs pas le seul à subir cet inconfort dans la région de l’Outaouais. Radio-Canada a en effet constaté d’autres commentaires exprimant de la frustration à propos du GAP sur les réseaux sociaux.

Les délais d'attente pour parler à une infirmière au téléphone et obtenir un rendez-vous médical sont encore très long.

Un problème sporadique , selon le CISSS de l’Outaouais

Du côté du CISSS de l’Outaouais, si on reconnaît que la ligne a rencontré quelques difficultés au cours des dernières semaines, on assure toutefois qu’il s’agit de cas isolés.

On est au courant des problèmes sporadiques qui ont été vécus en lien avec la ligne. On a adressé le problème au niveau local et on travaille également afin d’améliorer la réponse , commente la directrice adjointe à l’accès et l’accueil au service au CISSS de l’Outaouais, Véronique Dion.

Le problème en lui-même serait le résultat de multiples causes.

Il y a des éléments qui sont en circonstance du fort achalandage, il y a des éléments qui sont en lien avec les lignes téléphoniques qui sont mises en attente de bascule, il y a eu des changements qui, à moyen long terme, vont être vécus par l’usager comme des améliorations, mais [qui dans leur phase] de déploiement ont fait en sorte qu’il y avait des difficultés , détaille la directrice adjointe des services professionnels et de la pertinence clinique au CISSS de l'Outaouais, Emmanuelle Britton.

La directrice adjointe des services professionnels et de la pertinence clinique du CISSS de l'Outaouais, Emmanuelle Britton Photo : Radio-Canada

Le service de rappel serait parmi les options en cours de déploiement, selon la Dre Britton, qui reconnaît par ailleurs que des correctifs sont encore nécessaires.

Les solutions sont techniques, mais on sait aussi que le besoin est à la hausse. On apprend aussi du besoin qui augmente d’une façon assez régulière au quotidien. On sait qu’il y a des problèmes, mais on doit s’assurer qu’il y ait des rehaussements de personnels pour répondre dans des délais qui sont plus acceptables.

Mme Dion assure que le problème fait l’objet d’améliorations continues, alors que le CISSS de l’Outaouais travaille en lien avec la province afin d’optimiser la réponse.

Avec les informations de Laurie Trudel