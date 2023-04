Parkinson : des neurochirurgiens du N.-B. attendent le feu vert du Réseau de santé Horizon

La stimulation cérébrale profonde est une intervention chirurgicale qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes qui émettent des pulsations électriques et qui calment les tremblements associés à cette maladie.

Cette opération sera pratiquée la semaine prochaine sur Angélina Lanteigne, une résidente de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, qui vit avec le parkinson depuis 17 ans.

Cependant, elle doit se rendre à Halifax, en Nouvelle-Écosse, puisque c’est le seul endroit dans les provinces de l’Atlantique où cette opération est pratiquée.

Le Dr El Helou tient le casque qui sert à pratiquer l'opération de la stimulation cérébrale profonde. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Or, il serait possible de la réaliser au Nouveau-Brunswick dès aujourd’hui, affirment des neurochirurgiens de l’Hôpital de Moncton, un établissement de soins du Réseau de santé Horizon.

« On a déjà une liste de patients. On a le matériel dont on a besoin au bloc opératoire. On a le personnel dont on a besoin. On a quatre neurologues dans la province qui ont la spécialisation. On a le plateau technique dont on a besoin. » — Une citation de Le Dr Antonios El Helou

Les membres de cette équipe hautement spécialisée qui a été réunie à l’Hôpital de Moncton n’attendent que le feu vert qui ne vient pas : celui du Réseau de santé Horizon.

Les équipements sont prêts, les salles d'opération sont prêtes, l'hôpital est prêt. On attend une dernière signature , déclare le Dr El Helou. On n’est pas sûrs où c’est bloqué.

Le Dr Antonios El Helou, neurochirurgien, en entrevue à Moncton vendredi. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, la liste d’attente est longue. Depuis 2016, au moins 96 opérations de ce type ont été faites sur des patients atteints de parkinson à l’hôpital QEII d’Halifax.

Ce même hôpital a 101 patients de l’Atlantique sur sa liste d’attente, dont 23 qui habitent au Nouveau-Brunswick.

Le Dr El Helou montre les régions du cerveau qui recevront les électrodes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’attente est d’en moyenne 28 mois dans la région atlantique. C’est au détriment des patients, explique le Dr Antonios El Helou, car parfois, il est trop tard. La chirurgie ne peut pas être offerte à toutes les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Cela dépend de facteurs comme la progression de la maladie et l’efficacité des médicaments.

Il y a des gens qui peuvent attendre jusqu'à trois ou cinq ans , explique le Dr El Helou, et à la fin, ils ne sont plus candidats pour la chirurgie .

La stimulation cérébrale profonde ne guérit pas le parkinson, mais elle peut grandement atténuer les effets de la maladie et améliorer la qualité de vie des gens. Donc, ils ont perdu une grande possibilité de vie pour cinq à dix ans à venir , fait observer le Dr El Helou.

Par ailleurs, certains patients qui pourraient en bénéficier s’en privent tout simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens, surtout financiers, d’aller dans une autre province pour se faire opérer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Dr Dhany Charest, neurochirurgien, vendredi à l'Hôpital de Moncton. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le Dr Dhany Charest, lui aussi neurochirurgien à l’Hôpital de Moncton, s’explique mal qu’on se prive au Nouveau-Brunswick d’une telle possibilité d’améliorer l’existence de nombreuses personnes.

« Dans les provinces qui ont un service de neurochirurgie, on est la seule qui n'offre pas le programme. » — Une citation de Le Dr Dhany Charest

Le Dr Charest soutient que le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, a été informé de la situation. Il est au courant et lui ne voit aucun problème. C’est quelque chose qu'il est en faveur , affirme le spécialiste.

Le Dr Lutz Weise, un neurochirurgien à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui pratique l'opération sur des résidents de l'Atlantique atteints du parkinson, a expliqué la stimulation cérébrale profonde la semaine dernière lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

Les deux neurochirurgiens de l’Hôpital de Moncton disent qu’ils ont obtenu toutes les autorisations nécessaires. C’est le Réseau de santé Horizon qui semble bloquer le programme, disent-ils, et ils ignorent pourquoi.

Au début, il y avait des déficiences dans notre projet, mais aujourd'hui, on pense avoir répondu à tous les critères et à toutes les demandes , explique le Dr Charest. Ça stagne. Je ne sais pas si c’est parce qu’on n’est pas une priorité.

On pense avoir toutes les pièces qui nous manquent pour partir le projet et c'est difficile à comprendre pourquoi on n'est pas encore capables de commencer l'implantation [des électrodes] , ajoute-t-il. On a au moins une dizaine de patients qui pourraient recevoir ces électrodes et qui remplissent tous les critères.

Le Dr El Helou dans la salle d'opération. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

On attend l'autorisation , renchérit le Dr Antonios El Helou. En 2022, la soumission était finalisée, on a eu une réponse du ministère de la Santé nous disant qu'on pouvait commencer [à pratiquer cette opération]. On a acheté tout le matériel, [les gens de la Fondation des] amis de l'Hôpital se sont portés volontaires pour nous appuyer financièrement. Au niveau local administratif, on a eu tout le soutien. Et on attend au la direction d’Horizon pour avoir le dernier feu vert.

Antonios El Helou a été recruté par le réseau Horizon en 2016, notamment parce qu’il est spécialisé en stimulation cérébrale profonde. Ça fait six ans que je me bats pour commencer ce programme-là. Je ne veux pas lâcher, je ne vais pas lâcher , martèle le neurochirurgien.

Le Réseau de santé Horizon n'a pas répondu vendredi à la demande d'entrevue de Radio-Canada Acadie.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach