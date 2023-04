Les productions de blé en Saskatchewan pourrait augmenter en 2023, selon un expert

Contrairement aux États-Unis, les conditions météorologiques vont en faveur des producteurs saskatchewanais, indique Sylvain Charlebois.

C’est sûr que Dame nature a toujours le dernier mot, mais les conditions peuvent favoriser les producteurs en Saskatchewan puisqu’il risque d’y avoir moins de produits sur le marché à l'automne, en Amérique du Nord , précise M. Charlebois.

En ce qui concerne les coûts, Sylvain Charlebois estime que le prix de vente n'est pas négligeable a un moment où les coûts de production grimpent.

Cette année, les producteurs vont devoir dépenser énormément d’argent pour planter. Les coûts sont élevés, le coût de l’essence est très élevé. Pour ce qui est des engrais par contre, c’est pire que l’année passée , déclare-t-il.

Pour lui, les agriculteurs saskatchewanais évalueront la possibilité d'augmenter la production en fonction des coûts et des bénéfices.

Le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, Sylvain Charlebois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Cependant, certains agriculteurs dans la province doutent que la production canadienne puisse être augmentée si drastiquement par rapport à la production américaine.

Pour l’agriculteur, Martin Prince, il est possible de compenser en plantant plus d'acres de blé. Toutefois, M. Prince souligne qu’il y a une limite pour respecter les rotations des récoltes.

Si une entreprise venait me consulter maintenant et me demander, "est-ce que vous pourriez me produire 450 tonnes de blé pour livraison au mois de décembre?", je leur répondrai probablement non désolé , indique Martin Prince.

De son côté, l’agriculteur biologique, Henri Stringer, explique que les faibles récoltes aux États-Unis pourraient profiter aux agriculteurs conventionnels.

Car, selon lui, les agriculteurs conventionnels peuvent facilement augmenter leur production ainsi que leur profit, contrairement aux producteurs biologiques.

Le conventionnel va voir ça comme une occasion pour profiter des meilleurs prix et […] ça va changer pour eux, parce qu'il y a une production qui va directement à cette clientèle-là , affirme Henri Stringer.

Avec les informations de Camille Cusset