Le centre des Voltigeurs Luke Woodworth a cassé la glace en comptant le tout premier but de cette deuxième ronde des séries une dizaine de minutes après le début du match. Devant une foule en délire, le Phoenix a toutefois rapidement ramené l'égalité quelques minutes plus tard, grâce à un tir dévié qui a initialement été associé au défenseur Marc-André Gaudet, avant d'être réattribué au centre Milo Roelens.

La deuxième période a commencé sur les chapeaux de roue pour le Phoenix. L'ailier gauche Israël Mianscum a trouvé le fond du filet grâce à l'aide de Jacob Melanson et de Jakub Brabenec avant même que le compteur n'ait franchi la barre des deux minutes. Le trio n'a pas attendu longtemps avant de recommencer, et Israël Mianscum a recompté à peine trois minutes plus tard.

Après 16 minutes de la deuxième période, le défenseur des Voltigeurs Maveric Lamoureux a écopé d'une punition pour un double-échec. L'ailier droit Jacob Melanson a profité de cet avantage numérique pour marquer le quatrième but du Phoenix de la soirée.

Les buts s'enchaînent en troisième période

Le Palais des sports a eu droit à tout un spectacle en troisième période, alors que les buts se sont enchaînés à une vitesse impressionnante.

Une bataille généralisée a entraîné des punitions pour Mikael Diotte et Jérémy Lapointe des Voltigeurs et pour Cole Huckins et Milo Roelens du Phoenix en début de période. Les Voltigeurs se sont cependant retrouvés en avantage numérique, Cole Huckins ayant récolté deux minutes supplémentaires. Jacob Melanson a ensuite obtenu deux minutes sur le banc pour avoir donné un coup de bâton, allongeant l’avantage numérique de l’équipe drummondvilloise et permettant au défenseur Maveric Lamoureux de compter le deuxième but de sa formation.

Le joueur des Voltigeurs Nino Tomov a ensuite redonné l’avantage numérique au Phoenix en faisant un double-échec, et Jacob Melanson a ainsi pu marquer son deuxième but de la soirée. À peine deux minutes plus tard, l'ailier droit des Voltigeurs, Tyler Peddle, a répliqué en comptant contre le gardien Olivier Adam.

Le Phoenix n'avait cependant pas l'intention de laisser passer cette avancée, et le défenseur David Spacek n'a pas attendu deux minutes avant de ramener le score à 6-3 pour son équipe.

L'espoir du Canadien Joshua Roy a fini de creuser l'écart entre les deux formations en marquant dans un filet désert lors d'une avancée avec Cole Huckins et David Spacek.

Un match à la fois

Malgré cette 5e victoire des séries, le Phoenix ne compte pas se reposer sur ses lauriers, a souligné l'entraîneur-chef Stéphane Julien lors d'une mêlée de presse après-match.

« Je pense que notre mot depuis le début des séries, c’est un match à la fois. Ça va être encore comme ça. Je pense que les gars savent que demain, les Voltigeurs vont revenir très fort. Depuis le début des séries, on a été très bons de ce côté-là, de faire un reset, et puis ça va être encore un gros match demain pour nous. » — Une citation de Stéphane Julien, directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

Il se dit toutefois satisfait de la soirée. J’ai aimé l’implication physique. Ils ne se sont pas laissés faire, ça a joué serré. On a pris les devants à plusieurs reprises pour garder la distance. Des petits détails qu’on a bien faits en général. Nos sorties de zones étaient bonnes, à cinq contre cinq, on n’a pas donné grand-chose.

Demain est aussi un autre jour pour les Voltigeurs, constate l'entraîneur-chef Éric Bélanger.

Le moral est correct. Dans les séries, il faut que tu tournes la page. Que tu gagnes ou que tu perdes, cinq minutes, tu passes à un autre appel, et il faut se préparer pour demain. Je pense que les gars sont conscients de ce qu’il faut faire, de ce qu’il faut améliorer , a-t-il précisé, en ajoutant que son équipe va notamment devoir rester loin du banc de pénalité .

« J’ai trouvé qu’on est quand même bien sorti en début de match. C’est une équipe qui a tellement de confiance, offensivement, que quand tu fais une erreur, ils t’en font payer le prix. » — Une citation de Éric Bélanger, entraîneur-chef des Voltigeurs

Le prochain match opposant les deux équipes aura lieu samedi à Sherbrooke. Tous les billets pour la soirée se sont rapidement envolés. Les joueurs prendront ensuite la route pour Drummondville mardi.

Rappelons que le Phoenix avait traversé la première ronde des séries contre l'Armada de Blainville-Boisbriand en quatre matchs. L'équipe s'attend toutefois à une deuxième ronde plus longue, notamment en raison du jeu souvent hermétique du gardien des Voltigeurs, Riley Mercer.

Avec les informations d'Emy Lafortune et Marion Bérubé