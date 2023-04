Le Valour FC reste confiant à l’entame de sa 5e saison

L’entraîneur des gardiens, Patrick Di Stefani, est certain de la qualité de ses joueurs. On a une équipe mature, mais pas seulement en âge. On peut avoir 22 ans et avoir une maturité footballistique plus élevée qu’un autre , estime-t-il.

L’équipe de Winnipeg accueille une quinzaine de nouvelles recrues cette année.

Parmi les nouveaux venus, figure notamment pacifique Niyongabire, un ailier qui compte quelques sélections avec l’équipe nationale du Burundi. L’effectif accueille également l’Anglais Kian Williams, et Jared Ulloa, un Canadien d’origine péruvienne qui a rejoint le club en 2021, avant de passer l’année dernière avec le Cusco FC en Liga 1 péruvienne.

L’identité du club reste la même, quels que soient le coach qui vient et les joueurs qui partent , assure l’entraîneur.

Patrick Di Stefani ajoute que le club est davantage professionnel sur et en dehors du terrain .

Une équipe de grands gabarits

Durant la préparation, l’entraîneur a pu observer les qualités athlétiques de ses joueurs. C’est une équipe qui joue agressif, qui presse et qui se projette vers l’avant assez vite

Patrick Di Stefani confie avoir ciblé des profils pour ce style de jeu. La ligne arrière, ce sont de grands gabarits , ajoute-t-il.

L’entraîneur espère cette année atteindre les séries, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire du club. Toute la saison on va se demander qu’est-ce qui est devant nous. Maintenant, on ne va pas essaye de prendre des points dans trois semaines, non, les 3 points sont devant nous.

Le premier match de la saison du Valour FC aura lieu dimanche 16 avril, contre York united, à Toronto.

Avec les informations de Jérémy Laniel