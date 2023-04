Li Keur : Riel’s Heart of the North, une fiction sous le regard des femmes autochtones

Le Manitoba Opera annonce le lancement de la pièce Li Keur : Riel's Heart of the North pour l'automne prochain. Cet opéra créé à l’initiative de la poète Suzanne M.Steele séduit, notamment la communauté autochtone et métisse.

Le titre de la pièce Li keur... signifie le coeur en langue michif. La poète Suzanne M. Steele, d’origine métisse elle-même, y raconte le point de vue des femmes métisses et autochtones à l'époque de Louis Riel.

Alors qu'il était en exil à Montana, cette fiction raconte de quelle manière les femmes se languissaient de lui avec admiration en son absence au Dakota du Nord.

« Je voulais mettre en avant le travail des femmes : elles sont la colonne vertébrale des sociétés métisses et autochtones. L’histoire, parce qu’elle est racontée sous une perspective masculine, ne met pas souvent les femmes en lumière. » — Une citation de Suzanne M.Steele, auteure la pièce d'opéra

Cette démarche est source de fierté pour plusieurs membres de cette communauté métisse, comme Paulette Duguay, présidente de l’Union nationale Métisse Saint-Joseph du Manitoba. Vraiment, c'est une belle célébration du côté féminin, pour cette raison-là c'est très positif , affirme-t-elle.

L’art au service de la réconciliation

L'opéra Li Keur : Riel's Heart of the North est composé de chants en plusieurs langues dont le michif, l'anishnabe, le français et l'anglais. Pour l’équipe créative à l’origine du projet, cet opéra permet de rendre hommage aux cultures et traditions autochtones, tout en œuvrant à la réconciliation.

Suzanne M. Steele explique qu’elle a écrit cette pièce pour permettre aux gens d’avoir du fun . Elle n’a pas pour objectif d’éduquer qui que ce soit sur l’histoire. La réconciliation ici passe par la collaboration de toutes les personnes issues de plusieurs communautés qui ont pu travailler ensemble pour rendre ce projet concret , affirme-t-elle.

Le chef d’orchestre et l’un des compositeurs de l’opéra, Neil Weisensel, affirme que c’est le premier opéra de grande envergure sur la scène canadienne a être dirigé par des Autochtones .

L’équipe créative travaille sur ce projet depuis presque 7 ans , souligne-t-il. Il explique que le spectacle est actuellement à l'étape de la conception de la mise en scène et des chorégraphies. Il sera rythmé de danses, de chants et de morceaux de violons traditionnels et contemporains.

Je suis contente et heureuse de vivre ça dans ma vie… On voit que l’image des Métisses et le respect envers les Métisses sont beaucoup plus élevés qu'autrefois , ajoute Paulette Duguay.

Je trouve que c'est un privilège, j'en suis très reconnaissante , témoigne-t-elle avec fierté

Actuellement en préparation, l’opéra Li Keur : Riel's Heart of the North fera son lancement le 18 novembre 2023 au Manitoba Opera.