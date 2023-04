En 2019, Jason Kenney a remporté la victoire avec le slogan Emplois, économie et pipelines , mais il semble que les élections de ce printemps seront façonnées par plusieurs enjeux à la fois. Et les électeurs ne les priorisent pas tous de la même façon.

Un sondage Léger réalisé à la fin du mois de mars a démontré que près de la moitié des Albertains sondés placent la hausse du coût de la vie et l’amélioration du système de santé parmi leurs trois priorités pour les politiciens. Or, selon Léger, les conservateurs mettent davantage l’accent sur le premier sujet, et les néo-démocrates, sur le second.

Méthodologie : Ce sondage Léger a été effectué du 24 au 27 mars 2023 auprès d’un panel en ligne de 1001 Albertains âgés de 18 ans et plus. S’il s’agissait d’un sondage probabiliste, la marge d’erreur serait de +/-3,1 %, 19 fois sur 20.

Affaibli par les frasques du début de mandat cahoteux de la première ministre Danielle Smith, le Parti conservateur uni (PCU) mise depuis quelques semaines sur le thème du maintien de l’ordre et de la sécurité publique (law and order), un classique de la droite conservatrice.

Dès le début avril, il a attaqué le Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain pour les déclarations passées de plusieurs de ses députés à propos de la sécurité et de la diminution du financement de la police. La vague de crimes violents de cette semaine rend cette question encore plus cruciale, au bénéfice des conservateurs unis.

Le NPD de Rachel Notley tape sans cesse sur le clou de la santé en vue des élections du printemps 2023. Photo : La Presse canadienne

À ce chapitre, les néo-démocrates de Rachel Notley ont peu de solutions à offrir pour l’instant. Ils promettent d’investir dans ce domaine, mais cette promesse vague ne semble pas suffisante pour rassurer les Edmontoniens et les Calgariens ébranlés par ces crimes violents qui ont fortement retenu l’attention.

La sécurité, quatrième priorité en importance selon Léger, n’est pas un thème fort du NPD . Mieux vaut donc pour lui rediriger le débat public vers un autre sujet sur lequel il est perçu comme étant plus crédible, comme la santé.

Une fusillade s'est produite le 12 avril dans un autobus près de la bibliothèque centrale au centre-ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Scott Dippel/CBC

Le PCU sur la défensive quant à la santé

C’est pourquoi le NPD attaque sans relâche le PCU sur son bilan à ce chapitre après une pandémie marquée par une guerre ouverte avec les médecins albertains.

Mardi, au retour du congé de Pâques, Danielle Smith a tenté de répliquer en faisant de la préservation du système de santé public sa première promesse électorale.

Le Parti conservateur uni s’engage à ce qu’aucun Albertain, dans aucune circonstance, n’ait à payer de sa poche pour avoir accès à un médecin de famille ou à un traitement médical dont il a besoin , a-t-elle promis devant une affiche géante d'une carte d’assurance maladie albertaine.

La santé publique est une vache sacrée au Canada. le fait que le PCU se sente obligé de faire cette promesse témoigne de sa vulnérabilité sur cette question.

Danielle Smith a fait cette promesse en compagnie de ses candidats de la région d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / James Evans

Danielle Smith a beau avoir investi beaucoup d’efforts pour faire diminuer les temps d’attente aux urgences et dans les services ambulanciers depuis son élection, l’automne dernier, sa crédibilité sur la santé est minée par ses déclarations passées.

Dans une publication pour l’Université de Calgary en 2021, Danielle Smith, une libertarienne convaincue, écrivait que la création d'un compte de dépenses de santé de 375 $ par personne permettrait d’habituer les gens à l’idée de payer de leur poche pour obtenir des soins de santé, par exemple des visites chez le médecin. Selon elle, cela ouvrirait la voie à un système plus privatisé.

Devant de tels écrits, difficile pour les Albertains de savoir si la plus récente promesse de Danielle Smith est crédible. Le Parti conservateur uni a d’ailleurs un historique de promesses brisées à ce sujet. En 2019, Jason Kenney avait fait une promesse similaire, puis il a privatisé les services de laboratoires médicaux et de lessive dans les hôpitaux une fois au pouvoir.

Jason Kenney s'était engagé par écrit à financer et à maintenir l'accès au système de santé public en février 2019. Photo : Radio-Canada / Dean Bennett

Une campagne déjà en cours

Danielle Smith a démontré à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’elle pouvait être sa pire ennemie, s’empêtrant dans ses explications face à ces allégations d’ingérence dans l’administration du système de justice.

Vendredi, elle a imposé une limite d'une seule question par journaliste lors d’une conférence de presse du gouvernement, peut-être dans l’espoir de mieux contrôler son message.

Questionnée sur la raison de ce changement, elle a répondu que ce sont des élections . La campagne est donc déjà officieusement déclenchée.

Danielle Smith et Rachel Notley ont toutes deux besoin de choisir un terrain gagnant sur lequel jouer pour remporter les élections, mais seront-elles suffisamment disciplinées pour s’y tenir?