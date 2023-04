L’Abitibi-Ouest mène des actions pour attirer de nouveaux arrivants

La MRC d'Abitibi-Ouest a présenté, vendredi à La Sarre, sa stratégie de marketing territorial, qui s’accompagne d’une nouvelle image de marque : Riche de nature. Les axes stratégiques et les plans d’action dévoilés en présence d’une soixantaine de personnes au club de golf Beattie sont le fruit de plus de deux ans de travail.

« Ce qu’on présente aujourd’hui, c’est notre image de marque. Ce qu’on veut, c’est de caractériser, de démontrer aux gens la nature distinctive de l’Abitibi-Ouest, comment on est riches de nature, comment on est riches de notre territoire, de nos gens. » — Une citation de Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest

On veut vraiment se démarquer, attirer du monde. On connaît tous la difficulté d’attirer des gens pour répondre à la pénurie d’employés, donc on veut se démarquer et je crois qu’avec ce qu’on a actuellement , on va réussir, affirme M. Bégin.

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le milieu souhaite donc se doter d’une identité territoriale forte et faciliter l’installation des nouveaux arrivants, dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre et des enjeux démographiques. Il mise notamment sur l’immigration, comme on l’a vu avec la campagne La grande séduction c’est nous! dans le milieu de la santé.

Les moyens de sa mobilisation

La démarche est appuyée par un financement de plus de 2,3 millions de dollars, dont 1,8 million provient du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. La MRC d'Abitibi-Ouest et ses partenaires assument l’autre part du financement.

Jaclin Bégin croit que l’Abitibi-Ouest a donc maintenant des moyens à la hauteur de sa mobilisation.

Tout le monde participait, et c’est là qu’on a sorti le meilleur de nous. Habituellement, on fait un plan d’action, on regarde ça et on n’a pas les moyens de le réaliser. Mais là, on va avoir les moyens de le réaliser. Tous ces gens-là sont fiers. À nous de livrer maintenant avec toute l’équipe! , lance-t-il.

La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a annoncé des aides totalisant 1,8 million de dollars de Québec dans cette démarche. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, se réjouit de voir Québec appuyer cette grande mobilisation citoyenne.

Je suis allée en politique pour faire connaître et développer nos territoires. Ce qui est intéressant, c’est la mobilisation des gens pour aller chercher des choses extraordinaires. On l’a vu avec La grande séduction c’est nous. On l’a vu aussi avec le déploiement pour assurer les services au centre hospitalier. Quand je vois ce qui est accordé par notre gouvernement aujourd’hui, je suis fière. Et je continue de travailler avec mes citoyens, avec les organismes du milieu, parce que c’est ensemble qu'on va réussir et faire de grands projets , estime-t-elle.

Originaire du Mexique, Geraldine Jacome Olmos est arrivée au Québec en 2008 et s’est établie en Abitibi-Ouest en 2011. Lors de la présentation, elle a raconté avec humour son parcours parsemé d’embûches. L’un de ses principaux enjeux a été celui de la langue, mais elle a heureusement pu compter sur la présence d’une autre immigrante qui parlait l’espagnol.

Immigrante d'origine mexicaine, Geraldine Jacome Olmos a témoigné du parcours de son intégration dans la communauté d'Abitibi-Ouest, où elle s'est établie en 2011. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Nous sommes dans le bon chemin, avec le Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest qui s’occupe beaucoup des questions de paperasse. Ils commencent à avoir certains trucs que je n’avais pas dans le temps. Ce qui m’intéresse surtout, c’est le programme de francisation. Il ne faut pas oublier les non-francophones, qui vivent de l’isolement. Souvent, ils n’ont pas le courage de se présenter au Carrefour ou dans les organismes, parce qu’ils ne parlent pas la langue. Je pense qu’il faut juste pousser un peu plus sur la langue, avoir de meilleures ressources, et ce sera gagné , mentionne-t-elle en entrevue.

La stratégie de marketing territorial de l’Abitibi-Ouest doit se déployer jusqu’en 2025.