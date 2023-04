Claude Houde : une demande en arrêt des procédures tout juste avant le verdict

Claude Houde fait face à quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle contre une membre des Forces armées canadiennes. Les gestes reprochés se seraient produits en 2018 et 2019.

Selon Me Jean-Marc Tremblay, comme les procédures ont débuté en décembre 2020, elles dépassent largement le maximum de 18 mois dicté par l'arrêt Jordan. Il estime que le droit de son client d'être jugé dans un délai raisonnable a été bafoué.

On est rendus à 26 mois. Il y a des délais que la défense va reconnaître avoir été responsable, mais on parle de trois mois environ, donc la portion des délais ne nous concerne pas, à notre avis. Évidemment, c'est la position qu'on va adopter , a-t-il expliqué en entrevue vendredi.

L'avocat de Claude Houde, Jean-Marc Tremblay Photo : Radio-Canada

L’avocat de la défense affirme que la situation actuelle cause des préjudices à son client.

Ce n'est pas facile pour mon client, c'est une petite municipalité, La Baie. Dans la région, tout le monde se connaît. Il va chez Metro, il est invectivé. Il y a son fils qui a subi des menaces. Il y a toutes sortes d'histoires qui se produisent, qui sont en lien évidemment avec la cause pendante. Alors, je pense qu'on n'avait pas le choix de déposer cette requête , a expliqué Me Tremblay.

La poursuite aurait voulu que cette demande soit jugée irrecevable. Mais le juge a accepté qu'elle soit entendue, ce qui se fera le 8 mai prochain.

Comme le juge l'a bien indiqué, ça se fait à n'importe quel moment du processus. [...] On allait toujours à saute-mouton. Finalement, on pensait finir en novembre, là on aurait été, disons un mois et demi, deux mois au-dessus de ce qu'on jugeait comme étant raisonnable. Mais là, après décembre, écoutez, on est rendu au mois d'avril, c'est vraiment trop long , a-t-il précisé.

L'avocat de Claude Houde envisage également de déposer une requête pour récusation du juge.

Rappelons que le militaire a écopé d'une peine de deux ans moins un jour en janvier dernier pour une autre affaire d'agression sexuelle. Cette condamnation sera portée en appel.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche