Rivière des Outaouais : des inondations mineures prévues dès lundi

Des inondations mineures sont prévues dès lundi dans certains secteurs en Outaouais et dans l'est ontarien, notamment à Cumberland et à Clarence-Rockland. Selon les organisations qui surveillent le niveau des eaux dans la région, peu ou pas de résidences sont concernées. Les débordements sont plutôt attendus sur certains terrains et rues.

Photo : Laurie Trudel