À Whitehorse, la route Robert Service demeure fermée à la circulation

Comparativement au glissement de terrain survenu au même endroit il y a environ un an, celui-ci est considéré comme étant sec et de moindre volume, explique le responsable des Services d’ingénierie de la Ville, Taylor Eshpeter.

Il ajoute que de nouvelles fissures de tension observées jeudi démontrent des signes de mouvement au sud du secteur de l’éboulement, ce qui empêche la réouverture, même partielle, de la route.

La fermeture de la route Robert Service est un inconvénient majeur et nous travaillons aussi fort que possible pour ouvrir la route rapidement et sécuritairement , souligne la mairesse de Whitehorse, Laura Cabott.

La Ville exhorte toujours la population à éviter le secteur et à respecter la fermeture des sentiers, dont une portion du Sentier du millénaire. Des clôtures temporaires seront d’ailleurs érigées pour remplacer les barrières et les rubans de sécurité afin de bloquer complètement l’accès.

Lorsque les conditions le permettront, la Ville a mis en place un système d’alerte à plusieurs niveaux. Le niveau 2 signifie que la route et les sentiers sont complètement fermés à la circulation, tandis que le niveau 1 prévoit une fermeture partielle qui peut se traduire par l’ouverture d’une voie seulement de la route Robert Service.

Dans ce cas, l’accès au sentier demeurerait interdit en raison de la vulnérabilité accrue des piétons. Le niveau 0 signifierait un retour à la normale avec l’ouverture complète de la route et des sentiers.

Afin de continuer à surveiller la falaise qui longe la route Robert Service, la Ville prévoit également installer un radar à compter du 20 avril. Les autorités invitent aussi la population à s’inscrire au système d’alerte de la Ville.